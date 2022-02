Allgemeine Zeitung Mainz

Absurd

Kommentar von Ralf Heidenreich zu Biontech

Mainz (ots)

Erst fordert Amnesty International von Biontech die Freigabe der Patente, kurz darauf ziehen die "Ärzte ohne Grenzen" nach: Die Attacken kommen nahezu täglich. Dass die Hilfsorganisationen auf die Barrikaden gehen, ist aus ihrer Sicht verständlich. Denn bei der Versorgung der Menschheit insbesondere mit Corona-Impfstoffen herrscht nach wie vor schreiende Ungerechtigkeit. Eine Zwei-Klassen-Medizin, in der die armen Länder hinten runterfallen. Dennoch ist die Forderung nach der Patentfreigabe unrealistisch. Denn ein Unternehmen wie Biontech, das eine absolute Weltneuheit auf den Markt gebracht hat, will sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen. Gerade bei Biontech ist das nachvollziehbar. Das Unternehmen investiert auf Teufel komm raus, schafft viele Jobs, baut neue Produktion auf, um künftig Impfstoffe gegen verschiedenste Krankheiten herstellen zu können, die bislang schwer oder nicht heilbar sind. All dieses Geld kommt zurzeit aus einem einzigen Produkt: dem Corona-Impfstoff. Sprudelt diese Quelle deutlich schwächer, fehlen die Mittel, die Zeit bis zur Marktreife weiterer Präparate überbrücken und die nötigen Vorbereitungen treffen zu können. Der Vorwurf von Amnesty, bei Biontech herrsche Profitgier, ist absurd. Alle, die wissen, wie die führenden Köpfe ticken, behaupten so etwas nicht. Dass das Unternehmen die Lage der Menschen in den armen Ländern tatsächlich verbessern will, zeigen die jetzt präsentierten portablen, in Containern untergebrachten Impfstofffabriken, die verschifft werden können. Wären ärmere Länder Biontech egal, hätte man sich wohl nicht die Mühe gemacht, eine weitere Weltneuheit in Rekordzeit zu realisieren.

