Allgemeine Zeitung Mainz

Unbegreiflich

Kommentar von Sascha Kircher zu den Todesschüssen auf Polizisten

Mainz (ots)

Die Wahnsinnstat von Kusel ist unbegreiflich. Sollte sich der erste Verdacht bestätigen, dass es sich bei den Tätern um Wilderer handelt, dann ließen zwei junge Polizisten tatsächlich ihr Leben, weil jemand irgendwo illegal jagt. Wie maximal sinnlos. Natürlich müssen die Ermittler alles auf den Tisch bringen, muss zum Zwecke der Aufklärung der abscheulichen Tat - und später der Aburteilung der Täter - über Motiv und Hintergrund Klarheit herrschen, doch letztlich ist es egal, ob es sich bei solchen Taten um Islamisten, Reichsbürger oder vermeintliche "Normalbürger" handelt, die Unschuldige töten - den Tätern wird ohnehin in der öffentlichen Aufmerksamkeit oft zu viel Platz eingeräumt. Und Schwerverbrechen bleibt Schwerverbrechen, ob ideologisch verklärt oder nicht. Die Opfer dagegen gehen uns alle an, denn die feige Bluttat ist, wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer richtig sagt, ein Angriff auf uns alle: Wieder sterben Menschen in Ausübung ihres Amtes für die Allgemeinheit, für unser aller Sicherheit. Es wird wohl immer schwerer werden, Nachwuchs zu rekrutieren, der sich dazu noch bereit erklärt. Gewalttaten gegen die Polizei oder Amtsträger wie den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke gedeihen im gesellschaftlichen Klima der Verrohung, in dem Hass und Hetze an der Tagesordnung sind und aus verbaler Gewalt bald tatsächliche wird. Aus Pietät gegenüber den Opfern und ihren Familien verbieten sich politische Forderungen eigentlich, jedoch muss die Frage erlaubt sein (siehe Lübcke-Mord, siehe Anschlag von Hanau), ob in diesem Land wirklich nur Menschen in den Besitz von Waffen gelangen, die dies auch verdient haben.

Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell