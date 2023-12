Neue Westfälische (Bielefeld)

Steinbrück nennt Acht-Punkte-Plan zur Sanierung des Landes

Bielefeld (ots)

Der Ex-Kanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, hat einen Acht-Punkte-Plan gegen die Krise vorgelegt. Dabei handelt es sich um ein "Zukunftskonzept, das sich neben der Klimatransformation auf zentrale Punkte wie bezahlbares Wohnen, Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, Entbürokratisierung, Modernisierung der Infrastruktur, Ausbau des Bildungssektors, Antworten auf den Fachkräftemangel, die Situation in der Pflege und eine demokratiefeste Altersversorgung erstreckt", sagte Steinbrück dem Online-Portal der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagausgabe). Mit solch einem Projekt könne man zwar scheitern, "aber dann scheitert man wenigstens mit einem Zukunftskonzept", so Steinbrück.

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell