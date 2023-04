Neue Westfälische (Bielefeld)

Wimbledon-Sieger Goran Ivanisevic schlägt jetzt für Quelle auf

Wimbledon-Sieger Goran Ivanisevic wird in der kommenden Saison für den Tennisverein Blau-Weiß Quelle in der Regionalliga spielen. Der kroatische Tennisstar, einst Nummer zwei der Weltrangliste und 2001 Gewinner des Grand-Slam-Turniers, ist in der Sommersaison bei den Herren 50 gemeldet. Möglich gemacht hat das Ralf Weber. Das berichten die in Bielefeld erscheinende Zeitung "Neue Westfälische" und das "Haller Kreisblatt" in ihrer Mittwochsausgabe.

