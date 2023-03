Neue Westfälische (Bielefeld)

Kutschaty soll SPD-Fraktion im NRW-Landtag vorerst weiter führen

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Thomas Kutschaty soll vorerst weiterhin Oppositionsführer im NRW-Landtag bleiben. Nach Informationen der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstagausgabe) wurde Kutschaty aus dem Kreise des geschäftsführenden Fraktionsvorstands darum gebeten, das Amt des Fraktionschefs zunächst noch für einige Wochen weiter auszuführen. Kutschaty war in der vergangenen Woche als Parteichef der NRW-SPD zurückgetreten. Auslöser war ein gescheiterter Personalvorschlag für das Amt der Generalsekretärin. Der Landesverband wird nun kommissarisch von Hamms Oberbürgermeister Marc Herter geleitet. Wer die NRW-SPD langfristig führen wird, dürfte sich erst in einigen Wochen entscheiden, heißt es. Kutschaty soll bereit sein, die Fraktion im Landtag vorerst weiter zu führen, bis eine Nachfolge geregelt ist. Auch eine Doppelspitze ist im Gespräch. Der Landtag in Düsseldorf kommt bereits am Mittwoch wieder zur Plenarsitzung zusammen.

