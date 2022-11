digitalhoneycomb GmbH

digitalhoneycomb GmbH: Wachsende Marketingagentur bietet große Chancen für neue Mitarbeiter

Willich (ots)

Alexander Krauß ist der Gründer und Geschäftsführer der Marketingagentur digitalhoneycomb GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Anbieter aus dem Bereich Coaching, Beratung und Weiterbildung dabei, langfristig höhere Umsätze zu erzielen. Weil sein Unternehmen stark wächst, sucht er jetzt neue Mitarbeiter, die mitwachsen wollen.

Der Coachingmarkt boomt - für nahezu jedes Problem und jeden Themenbereich gibt es spezialisierte Coaches, Berater und Trainer. Damit diese am überfüllten Markt gesehen werden und Endkunden den passenden Anbieter für ihre Belange finden können, bedarf es einer durchdachten Marketingstrategie. So wie die Experten auf ihren jeweiligen Fachbereich spezialisiert sind, hat Alexander Krauß sich auf ihre erfolgreiche Onlinewerbung und die strategische und technische Arbeit dahinter spezialisiert. Seine Aufgabe ist es, seine Kunden mit ihren Endkunden zusammenzuführen und ihnen zu langfristig höheren Umsätzen zu verhelfen.

Mit der digitalhoneycomb GmbH hat Alexander Krauß eine Marketingagentur aufgebaut, die seit 2016 erfolgreich im Geschäft ist. Als offiziell zertifizierte Facebook- und Google-Partner sind der Experte und sein Team gewinnbringende Partner für Dienstleister aus dem Bereich Coaching, Beratung und Weiterbildung. Durch die Generierung hoher Kundenströme machen sie es ihren Kunden möglich, ihr volles Potenzial zu entfalten. Aufgrund des großen Erfolgs wächst die digitalhoneycomb GmbH stetig, sodass sich für Interessierte aktuell wieder große Chancen bieten: Alexander Krauß sucht neue Mitarbeiter für sein Unternehmen, die im spannenden Bereich des Marketings und Vertriebs Fuß fassen, sich weiterentwickeln, von attraktiven Vorteilen profitieren und Teil des Wachstums werden wollen.

Warum die digitalhoneycomb GmbH zu den Top-Arbeitgebern zählt

Die digitalhoneycomb GmbH befindet sich derzeit stark im Wachstum - momentan besteht das junge Team aus sechs Mitarbeitern, das durch mehrere ambitionierte Kolleginnen und Kollegen erweitert werden soll. Besonders gefragt sind Werbetexter und Online-Marketing-Manager. Doch auch auf die Position der Vertriebsassistenz dürfen sich Interessierte gern bewerben.

Das moderne, klimatisierte Büro befindet sich im restaurierten Gewerbegebiet Stahlwerk Becker in Willich in der Nähe von Düsseldorf und bietet damit einen attraktiven Arbeitsplatz für alle aus Düsseldorf, Krefeld, Mönchengladbach, Viersen und Umgebung. Im Gegensatz zu vielen anderen Marketingagenturen wird hier die Work-Life-Balance großgeschrieben - Überstunden und Mehrarbeit müssen die Mitarbeiter somit nicht befürchten. Die sehr gute interne Organisation ermöglicht es, Leistung und Kundenservice dennoch auf einem hohen Niveau zu halten. Mitarbeiter dürfen sich außerdem über eine entspannte Arbeitsatmosphäre mit freundlichem Umgang und flachen Hierarchien freuen. Auch ehemalige Mitarbeiter berichten ausschließlich positiv über die digitalhoneycomb GmbH, was die Qualität des Arbeitgebers zusätzlich bestätigt. Besonders gut in Erinnerung blieben ihnen das Arbeitsklima, die Flexibilität und die spannenden und verantwortungsvollen Aufgabenbereiche.

Attraktive Arbeitsbedingungen im Team von Alexander Krauß

Bei der digitalhoneycomb GmbH sind grundsätzlich alle willkommen, die ambitioniert und motiviert sind und sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen möchten. Vorerfahrung ist nicht zwingend notwendig, in einigen Bereichen, wie dem Grafikdesign aber durchaus wünschenswert. Damit bietet das Unternehmen neue Chancen für Erfahrene und Quereinsteiger. Letztere müssen dabei nicht fürchten, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Sie lernen in der strukturierten Einarbeitungsphase alles von der Pike auf und werden damit bestens auf ihre Position vorbereitet. Zusätzlich bietet sich den Mitarbeitern regelmäßig die Möglichkeit, sich in externen Fachseminaren in der Region weiterzubilden.

"Wer seinen Job bei uns liebt und seine Arbeitsweise stets verbessert, kann auch ohne den klassischen Weg über eine Führungsposition mit Gehaltsanpassungen rechnen und seine Karriere ausbauen", so Alexander Krauß. Doch auch, wer eine Führungsposition anstrebt, ist bei der digitalhoneycomb GmbH bestens aufgehoben. Schließlich entstehen aufgrund des Unternehmenswachstums neue Teamleiterstellen, die bevorzugt aus dem eigenen Mitarbeiterpool besetzt werden.

digitalhoneycomb GmbH auf Wachstumskurs

Die digitalhoneycomb GmbH möchte sich in Zukunft weiter auf dem Markt für Coaches und Trainer etablieren und zur besten Wahl für ihre Kunden werden. "Wir als Agentur sehen uns immer als Multiplikator für die Kunden unserer Kunden, denn wir sind die Brücke, die einen Coach mit seinen Kunden verbindet. Ohne unsere Werbung würde der Endkunde nicht zu seinem Coach finden", erklärt Alexander Krauß.

Langfristig verfolgt der Unternehmer das Ziel, weiter zu wachsen. Im nächsten Schritt soll das Team der digitalhoneycomb GmbH auf zehn bis fünfzehn Mitarbeiter anwachsen - dafür wurde kürzlich bereits weitere Bürofläche angemietet. So bietet sich jungen Menschen die großartige Chance, in einem attraktiven, innovativen Arbeitsumfeld mit spannenden Aufgaben zu lernen, sich weiterzuentwickeln und mit dem Unternehmen zu wachsen.

Sie sind auf der Suche nach einem spannenden Job mit Perspektive in einer aufstrebenden Branche? Melden Sie sich jetzt bei Alexander Krauß von der digitalhoneycomb GmbH oder bewerben Sie sich direkt über die Karriereseite!

