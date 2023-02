Bayernpartei

Bayernpartei: Politischer Aschermittwoch - Das Original ist zurück!

München (ots)

Nach einer Corona-bedingten Pause bzw. der Absage des letztjährigen Politischen Aschermittwochs wegen der russischen Invasion in der Ukraine ist es nun wieder soweit: Am Mittwoch, den 22.02.2023 ab 11:00 im Gasthof Wolferstetter Bräu, Stadtplatz 14, in Vilshofen brüllt wieder der Bayerische Löwe.

Im Gegensatz zu den Ballermann-ähnlichen Events in seelenlosen Messehallen, die gerne auch als "Politischer Aschermittwoch" beworben werden, findet man bei der Bayernpartei echte bayerische Tradition. Kein Wunder, ist es doch das Original - seit 1948!

Pressevertreter sind herzlich eingeladen, über eine vorherige Anmeldung würde sich die Bayernpartei sehr freuen. Am einfachsten per E-Mail: post@bayernpartei.de.

