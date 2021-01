Neue Westfälische (Bielefeld)

SPD-Chef fordert "Spurwechsel" Deutschlands

Zum 90. Geburtstag von Johannes Rau

Lob für politischen Dreisatz des Ex-Bundespräsidenten

Bielefeld (ots)

Bielefeld. Der amtierende SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans fordert einen "Spurwechsel" Deutschlands. In Erinnerung an den 90. Geburtstag des 2006 verstorbenen Bundespräsidenten Johannes Rau mahnte der SPD-Chef: "Wir müssen Neues wagen und nicht nur Bekanntes optimieren." Die politische Leistung Raus als Staatsoberhaupt und langjähriger Regierungschef von Nordrhein-Westfalen begründeten bis heute die drei Leitideen seiner Partei, sagte der SPD-Chef: "Das ,Wir in NRW' bedeutete immer auch Aufbruch. Damals entwarf Rau den politischen Dreisatz, dass wir das Land ökonomisch und ökologisch in sozialer Verantwortung erneuern." Raus "Versöhnen statt spalten" finde in der aktuellen SPD-Botschaft eines "Wohlstands mit Anstand" die Fortsetzung, sagte Walter-Borjans.

