Neue Westfälische (Bielefeld)

Neue Westfälische (Bielefeld): Scharrenbach kritisiert AfD für frauenfeindliche Angriffe

Bielefeld (ots)

Scharrenbach kritisierte die AfD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag scharf für deren frauenfeindlichen Umgangston. "Diese Partei setzt an allen Ecken und Enden auf Gewalt, Provokation und Entgleisungen", so die Ministerin. Die AfD greife "die Gleichstellung an, sie greift das Grundgesetz an, sie greift die Art an, wie wir leben, wie wir Politik gestalten und miteinander umgehen". Die AfD versuche regelmäßig, "weibliche Rednerinnen im Landtag herabzuwürdigen und einzuschüchtern", kritisierte Scharrenbach, die auch Vorsitzende der Frauen-Union in NRW ist. "Diese Partei tritt Errungenschaften aus sieben Jahrzehnten Bundesrepublik Deutschland mit Füßen."

