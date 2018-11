ZDF startet in die Wintersportsaison 2018/2019

ZDF-SPORTextra-Moderator Rudi Cerne Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Andrea Enderlein" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Nach dem Ski-Weltcup-Opening auf dem Gletscher von Sölden im Oktober 2018 nimmt die Wintersportsaison 2018/2019 nun richtig Fahrt auf - und das ZDF ist live dabei. Den Auftakt der ZDF-Wintersportberichterstattung bilden die Übertragungen am Samstag, 24., und Sonntag, 25. November 2018. Moderator Rudi Cerne führt die ZDF-Zuschauer an beiden Tagen - ab 10.15 Uhr beziehungsweise 11.15 Uhr - durch die langen Sportsendestrecken. Im Fokus von "ZDF SPORTextra" stehen die Nordischen Wettbewerbe im finnischen Ruka, die Übersee-Rennen der alpinen Damen (Lake Louise/Kanada) und Herren (Mount Killington/USA) sowie der Rodel-Weltcup in Innsbruck-Igls. Dazu kommen Zusammenfassungen vom Eisschnelllauf-Weltcup in Tomakomai/Japan.

Ski alpin live aus Lake Louise und Mount Killington heißt es auch auf zdfsport.de: Am Samstag können Interessierte ab 19.15 Uhr den zweiten Lauf im Riesenslalom der Damen und das Abfahrtsrennen der Herren ab 20.15 Uhr im Livestream verfolgen. Am Sonntag folgen um 16.00 und 19.00 Uhr die beiden Läufe des Damen-Slaloms sowie ab 20.00 Uhr der Super-G der Herren.

Das ZDF begleitet die gesamte Saison bis zu den Weltcup-Finals Mitte März 2019 mit einem umfangreichen Programmangebot - live, in Zusammenfassungen und online. ZDF und ARD berichten in bewährter Form abwechselnd von den Höhepunkten des Sportwinters. "ZDF SPORTextra" heißt es demnach an zehn Weltcup-Wochenenden - samstags und sonntags in der Regel ab ca.10.15/11.00 Uhr bis in den frühen Abend. Biathlon-Weltcuprennen sowie einige Alpin-Wettbewerbe stehen häufig bereits mittwochs bis freitags jeweils am Nachmittag auf dem ZDF-Programm. In Ergänzung zum Hauptprogramm präsentiert das ZDF auch in der Saison 2018/2019 ein umfangreiches Online-Angebot mit exklusiven Livestreams auf zdfsport.de.

Zu den Höhepunkten der ZDF-Übertragungen zählen die Weltmeisterschaften der Biathleten in Östersund/Schweden, die Ski-alpin-WM im schwedischen Åre und die Nordische Ski-WM in Seefeld/Österreich. Spektakuläre Bilder versprechen auch die Abfahrtsklassiker von Kitzbühel und Gröden, der stimmungsvolle Biathlon-Weltcup in Oberhof sowie das Skisprung-Event im hessischen Willingen. Eines der außergewöhnlichsten Wintersport-Ereignisse steht erneut auf dem Programm des ZDF: Am Samstag, 29. Dezember 2018, kommt es zur 17. Auflage der Biathlon World Team Challenge (WTC) in der einmaligen Kulisse der Arena auf Schalke. Nicht nur der dortige Abschied von Ole Einar Björndalen und Darja Domratschewa von der großen Biathlon-Bühne wird die Zuschauer in den Bann ziehen. Auch die Vierschanzentournee rund um den Jahreswechsel fasziniert die Fans nach wie vor. Das ZDF überträgt das Auftaktspringen in Oberstdorf und das Finale in Bischofshofen.

Am Start ist das eingespielte ZDF-Wintersportteam - inklusive der Expertenmannschaft um die ehemaligen Weltklasse-Athleten Toni Innauer (Skispringen), Marco Büchel (Ski alpin) und Sven Fischer (Biathlon).

