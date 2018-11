ZDF-"WISO"-Preisanalyse: Wenige echte Schnäppchen am Black Friday

"WISO" mit Moderator Marcus Niehaves berichtet über die Preisanalyse zum Black Friday. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7840 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ZDF/Jana Kay" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Beworben wird der Black Friday als großer Schnäppchentag - aber wirklich große Rabatte sind an diesem Tag oft nur schwer zu finden. Das hat die Preisanalyse des ZDF-Wirtschaftsmagazins "WISO" mit mehr als 3.000 Produkten und fast zwölf Millionen gesammelter Einzelpreise rund um den Black Friday 2017 ergeben. Das zentrale Ergebnis der Analyse lautet: Tendenziell spart der Kunde am Black Friday nicht mehr oder weniger als an einem durchschnittlichen anderen Tag des Jahres.

Insgesamt 3068 Produkte vom Handy über den Toaster bis zur Waschmaschine wurden für die "WISO"-Preisanalyse mehr als ein halbes Jahr lang beobachtet und dabei mehrmals täglich die Preise dokumentiert. Der Beobachtungszeitraum begann gut zwei Monate vor dem Black Friday 2017 und endete etwa vier Monate danach.

Der Preis von mehr als zwei Dritteln (67,9 Prozent) der beobachteten Produkte blieb dabei im gesamten Beobachtungszeitraum identisch - auch am Black Friday änderte sich ihr Preis also nicht. Etwa jedes siebte Produkt war im Preis vor oder nach dem Black Friday bis zu zehn Prozent teurer: Experten gehen dabei allerdings von einer normalen Preisschwankung im Online-Handel aus.

Rabatte von 20 Prozent gab es am Black Friday nur bei 3,7 Prozent der beobachteten Produkte, Rabatte von 30 Prozent sogar nur bei 1,9 Prozent der 3068 beobachten Produkte - also bei knapp 60 Artikeln. Echte Schnäppchen von 40 Prozent und mehr gab es gerade mal bei 15 Produkten - das sind weniger als ein Prozent.

Im Auftrag von "WISO" hat die Preisagentur "Preishoheit.de" aus Osnabrück einen Warenkorb von 3.068 Produkten in der Zeit vom 15. September 2017 bis zum 24. März 2018 ausgewertet. Bei den Angeboten von 12.198 Händlern entstanden so 11,4 Millionen erfasste Preise/Angebote.

"WISO" berichtet am Montag, 19. November 2018, 19.25 Uhr im ZDF, über den "Schnäppchen-Tag Black Friday? - Wie günstig die Preise wirklich sind". Weitere Themen: "Weihnachtseinkäufe im Internet - Fallen bei Schnäppchen-Portalen", "Orangenlimonade im Check - Was ist besser: teuer oder billig", "WISO"-Tipp: "Der letzte Gang - Die eigene Beerdigung vorbereiten". Moderation: Marcus Niehaves.

