KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die Allstars-WG - Wildes Waldabenteuer" ab sofort bei KiKA

Doku-Premiere zeigt Outdoor-Action und WG-Alltag ohne Eltern

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Erfurt (ots)

Wiedersehen mit bekannten Gesichtern: In "Die Allstars-WG - Wildes Waldabenteuer" (ZDF) kommen sechs ehemalige Protagonistinnen und Protagonisten für ein abenteuerreiches Wochenende zusammen. Ab sofort wird jeden Dienstag eine neue Folge auf kika.de, zdftivi.de und in der KiKA-App zum Streamen veröffentlicht. Die erste Folge ist bereits verfügbar. Im TV zeigt KiKA die sechsteilige Reihe als Doppelfolgen ab dem 25. August 2026, immer dienstags um 20:10 Uhr.

Mit dabei sind Nick, Azad, Lorian, Johanna, Mahak und Nele, die bereits bei der "Mädchen-WG - Mitten in Athen" und der "Jungs-WG - Pistengaudi im Pitztal" (beide ZDF) Erfahrungen im WG-Leben gesammelt haben. Statt einer Luxusvilla erwartet die Gruppe diesmal jedoch ein naturnahes Abenteuer: In einem Erlebnispark nahe Bonn leben sie mitten im Wald, übernachten in Jurten und duschen im Bauwagen. Natürlich kommt dabei die Action nicht zu kurz: Die Jugendlichen probieren sich im Bogenschießen, kümmern sich um Hängebauchschweine, lösen knifflige Rätsel auf dem Baumwipfelpfad und treten bei einer verrückten Olympiade inklusive Gummistiefel-Weitwurf gegeneinander an.

Neben Abenteuer, Spaß und spontanen Challenges steht vor allem das Zusammenleben im Mittelpunkt. Wer übernimmt das Kochen? Wer sorgt für Ordnung? Und wer bringt die Gruppe mit kreativen Ideen auf Trab? Wie in jeder WG müssen sich auch die Allstars selbst organisieren und als Team funktionieren. Gleichzeitig bietet das Wiedersehen Raum für persönliche Gespräche und Rückblicke: Die ehemaligen WGlerinnen und WGler erzählen von ihren Erinnerungen aus den vergangenen Staffeln, sprechen darüber, was seitdem passiert ist und wo sie heute im Leben stehen.

"Die Allstars-WG - Wildes Waldabenteuer" wird von der Kölner Produktionsfirma E+U TV Film- und Fernsehproduktion im Auftrag des ZDF produziert. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Michaela Glebe.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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