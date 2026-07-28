KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Streaming-Highlights aus dem KiKA-Netzwerk im August (8/2026)

Erfurt (ots)

Die Highlights im Überblick:

Ab sofort "Löwenzahn mit Peter Lustig" (ZDF)

Ab 1. August 2026 ARD-Sportschau-Zusammenfassungen der Tour de France Femmes

Ab 4. August 2026 Premiere: "Die Allstars-WG - Wildes Waldabenteuer" (ZDF)

Ab 7. August 2026 "Mako - Einfach Meerjungfrau" (ZDF)

Ab 9. August 2026 "Zu weit weg" (NDR)

Ab 31. August 2026 Premiere: "Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2026" (SWR)

"Löwenzahn mit Peter Lustig" (ZDF), ab sofort Wissenssendung / UT / für Grundschulkinder und alle Löwenzahn-Fans Fragen, forschen, experimentieren - die "Löwenzahn"-Classics mit Peter Lustig. Rund um den Bauwagen in Bärstadt gibt's viel Verblüffendes aus Natur, Umwelt und Technik.

Wo schauen? "Löwenzahn mit Peter Lustig" ist ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar, regelmäßig werden weitere Folgen ergänzt.

ARD-Sportschau-Zusammenfassungen der Tour de France Femmes, ab 1. August 2026 Sportevent | für Grundschulkinder & Preteens Die fünfte Ausgabe der Tour de France Femmes geht über neun Etappen von Lusanne bis Nizza. Alle Etappen gibt es vom 1. bis 9. August 2026 als kompakte Zusammenfassungen.

Wo schauen? Ab 1. August 2026 gibt es täglich Highlight-Videos der ARD-Sportschau auf kika.de und in der KiKA-App.

Premiere: "Die Allstars-WG - Wildes Waldabenteuer" (ZDF), ab 4. August 2026 Doku-Soap | UT | für Preteens Outdoor-Action und WG-Alltag ohne Eltern gibt es in "Die Allstars-WG" mit sechs ehemaligen Protagonist*innen. Statt einer Luxusvilla erwartet die Gruppe diesmal ein naturnahes Abenteuer: In einem Erlebnispark leben sie mitten im Wald, übernachten in Jurten und duschen im Bauwagen. Die Jugendlichen probieren sich im Bogenschießen, kümmern sich um Hängebauchschweine, lösen knifflige Rätsel auf dem Baumwipfelpfad und treten bei einer verrückten Olympiade gegeneinander an.

Wo schauen? Ab dem 4. August 2026 gibt's wöchentlich immer dienstags eine neue Folge zum Streamen auf kika.de und in der KiKA-App.

"Mako - Einfach Meerjungfrau" (ZDF), ab 7. August 2026 Fantasyserie | UT | für Grundschulkinder und Preteens Im Spin-off von "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" (ZDF) leben die Meerjungfrauen Sirena, Nixie und Lyla in den Gewässern von Mako Island. Ihre Aufgabe ist es, den Mond-Pool vor Missbrauch zu schützen. Aber in der Nacht des Vollmonds vernachlässigen sie ihre Aufgabe. So gelingt es dem 16-jährigen Landbewohner Zac, in den Mond-Pool zu steigen und eine besondere Verbindung mit Mako zu bilden.

Wo schauen? Alle Folgen aller Staffeln sind ab 7. August 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

"Zu weit weg" (NDR), ab 9. August 2026 Spielfilm | UT | für Grundschulkinder und Preteens Der elfjährige Ben muss mit seiner Familie umziehen. In seiner neuen Schule trifft er auf einen weiteren Neuen, den zwölfjährigen Tariq, ein Flüchtlingsjunge aus Syrien. Ben ist an der neuen Schule erst mal ein Außenseiter, während Tariq ihm nicht nur in der Klasse die Show stehlt, sondern auch noch auf dem Fußballplatz. Doch die beiden Jungen haben mehr gemeinsam als ihnen lieb ist, und schnell werden sie Freunde.

Wo schauen? Der Spielfilm ist ab 9. August 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Premiere: "Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2026" (SWR), ab 31. August 2026 Action-Event-Spielshow | UT | für Grundschulkinder und Preteens Sechs Mädchen und sechs Jungen kämpfen um den Titel "krass nass!"-Champion 2026. Dabei warten auf die Teilnehmenden spektakuläre Hindernisse, riesige Rutschen und jede Menge Schaum und Wasser. Gefragt sind Schnelligkeit, Ausdauer und eine große Portion Cleverness.

Wo schauen? Alle neuen Folgen sind ab 31. August 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

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