1. Platz der SWR Bestenliste im Oktober 2025: "Goldstrand"

Roman von Katerina Poladjan/ 10 neue Leseempfehlungen für Oktober auf SWR.de/bestenliste

Der Roman "Goldstrand" von Katerina Poladjan steht im Oktober 2025 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt vom Goldstrand, der in den 1950er Jahren an der bulgarischen Schwarzmeerküste als Ferienort und Platz an der Sonne für alle, entsteht. Auf der Baustelle wird Eli gezeugt. Sechzig Jahre später hat Eli seine größten Erfolge als Filmregisseur längst gefeiert und liegt auf der Couch seiner Dottoressa in Rom. Er mutmaßt und fabuliert über seine Familiengeschichte, die durch ein ganzes Jahrhundert und quer über den europäischen Kontinent führt. Von Odessa über Konstantinopel und Warna in Bulgarien bis nach Rom.

Platz 2: "Die Holländerinnen"; Platz 3: "Dr. No"

Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Oktober belegt "Die Holländerinnen" von Dorothee Elmiger, "Dr. No" von Percival Everett folgt auf Platz drei.

SWR Bestenliste in SWR Kultur und im Web

Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Oktober 2025, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.

Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html

Leseempfehlung:

Katerina Poladjan: "Goldstrand", S. Fischer Verlage, 160 Seiten.

