25 Jahre "SWR3 Halloweenparty" im Europa-Park mit Top Act Puentez

Musik und Shows am 31. Oktober 2025 im Europa-Park in Rust

Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich

Baden-Baden (ots)

Bei der "SWR3 Halloween-Party" am 31. Oktober 2025 verwandelt sich der Europa-Park in Rust erneut in eine schaurig-schöne Partyzone. Zahlreiche Dancefloors, gruselige Shows und musikalische Top-Acts erwarten die Zuschauer. Tickets auf www.swr3tickets.deoder www.europapark.de sowie an der Abendkasse erhältlich.

Puentez in der Europa-Park Arena

Highlight des Abends ist "Horror goes Clubbing" in der Europa-Park Arena mit Top Act Puentez.

Der Kölner DJ und Produzent gehört zu den gefragtesten Künstlern der internationalen Clubszene. Mit Hits wie "LaLaLife" oder seinen Remixen von "Bad Habits" (Ed Sheeran) und "Superstar" (Jamelia) hat Puentez weltweit für Aufsehen gesorgt. Seine Tracks wurden bereits über 500 Millionen Mal gestreamt, die energiegeladenen Sets begeistern das Publikum weltweit. Vor Puentez legen ab 20 Uhr die DJs Myles Music und SWR3 DJ BeOne auf.

Silent-Disco, Karaoke und "Bad Taste Dance Party"

Start der "SWR3 Halloween-Party" ist um 20 Uhr in mehreren Locations gleichzeitig: Im "Europa-Park Dome" laden die drei SWR3 DJs Michael Leupold, D White und fabioless zur "Silent Disco" ein. Mit Kopfhörern ausgestattet, können die Besucherinnen und Besucher ihren Lieblingssound auswählen und zu verschiedenen Beats tanzen. In "Das Studio" legt SWR3 DJ Josh Kochhann alles auf, was gewünscht wird. Unter dem Motto "SWR3 spielt verrückt - die Bad Taste Dance Party" ist der Musik keine Grenzen gesetzt. Im Magic Cinema 4D gibt es zudem ab 21:30 Uhr die Möglichkeit, bei Karaoke selbst zum Star zu werden. Für alle, die sich vorher noch passend zum Anlass stylen lassen möchten, gibt es vor Ort ab 18 Uhr die Möglichkeit, sich das perfekte Horror-Make-up gegen Aufpreis schminken zu lassen. Als weiteres Highlight haben die Attraktionen EuroSat und Euro-Tower exklusiv für die Besucherinnen und Besucher der SWR3 Halloweenparty bis 22:30 Uhr geöffnet.

Tickets

Party-Tickets gibt es im Vorverkauf auf www.swr3tickets.de, www.europapark.de sowie an der Abendkasse. Einlass ab 18 Uhr.

Weitere Informationen: swr.li/swr3-Halloweenparty

