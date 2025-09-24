SWR - Südwestrundfunk

"Selma - Coming of Age: Die Geschichte einer Patenschaft"

SWR Kultur Podcast über eine soziale Patenschaft mit Höhen und Tiefen / sechs Folgen ab 24. September 2025 in der ARD Audiothek

Selma, deren Mutter aus Marokko stammt, ist sechs Jahre alt, als Autorin Claudia Heissenberg und ihr Mann Hans eine sogenannte soziale Patenschaft für sie übernehmen. Mittlerweile hat sie ihr Abitur absolviert und die drei blicken auf dreizehn Jahre Patenschaft zurück. Die Zeit war eine turbulente Reise mit Höhen und Tiefen. Im sechsteiligen SWR Kultur Podcast "Selma - Coming of Age: Die Geschichte einer Patenschaft"führt Host Matthias Hof durch die Geschichte von Claudias und Selmas Patenschaft, in der es auch um den Spagat zwischen zwei Kulturen und den Kampf mit dem deutschen Bildungssystem geht.

Wut, Streit, Versöhnung

Selma war sechs, als Claudia und Hans ihre Patenschaft übernahmen. Was als ehrenamtliche Unterstützung für ein marokkanischstämmiges Kind mit schwierigen Startbedingungen begann, wurde für alle drei zu einer turbulenten Reise mit Höhen und Tiefen. Kleine und größere Streitigkeiten stellen die Patenschaft in der Pubertät auf eine harte Probe. Probleme gibt es auch immer wieder in der Schule. Da hinkt Selma vom ersten Tag an hinterher. Ihre Mutter ist Analphabetin, spricht kaum Deutsch und kann ihrer Tochter nicht helfen. "Pech gehabt", könnte man sagen, wenn da nicht diese Patenschaft wäre...

"Selma - Coming of Age: Die Geschichte einer Patenschaft" in der ARD Audiothek

Ein Podcast über den Spagat zwischen zwei Kulturen, den Kampf mit dem deutschen Bildungssystem und die Frage, was Familie eigentlich bedeutet. Ab 24. September in der ARD Audiothek.

Bereits 2022 erschienen zwei Radiofeatures, die in Ausschnitten aus der Patenschaft und von Selmas Traum vom Einserabitur erzählen und die in der ARD Audiothek zu hören sind.

