SWR: Jana Lange übernimmt Leitung des Studios Freiburg

Multimediale Journalistin folgt ab 1. Oktober 2025 Christoph Ebner nach

Stuttgart / Freiburg (ots)

Das SWR Studio Freiburg hat ab 1. Oktober 2025 eine neue Leitung: Jana Lange (45), multimediale Journalistin des SWR, übernimmt die Position von Christoph Ebner, der in den Ruhestand geht.

Stefanie Schneider, Landessenderdirektorin Baden-Württemberg: "Ich wünsche Jana Lange einen guten Start in der neuen Position. Mit ihr haben wir eine gute Wahl für die Studioleitung in Freiburg getroffen. Bedanken möchte ich mich bei Christoph Ebner. Er ist ein Vollblutjournalist, der die Welt auf Alemannisch erklären kann und die Region Freiburg viele Jahre durch seine Berichterstattung mitgeprägt hat."

Jana Lange: "Ich freue mich darauf, in einer tollen und vielfältigen Region guten und verlässlichen Journalismus zu machen. Mit meinem Team sind wir nah dran an den Menschen, berichten über ihre Themen und erzählen ihre Geschichten. Wir tun das in medienpolitischen und gesellschaftlich herausfordernden Zeiten. Die Menschen in der Region und darüber hinaus sollen wissen: Wir sind da und ihr könnt euch auf uns verlassen."

Vita Jana Lange

Jana Lange hat Neuere und Neueste Geschichte sowie Journalismus in Karlsruhe studiert. Nach dem Studium hat sie beim SWR volontiert und anschließend als Nachrichtenredakteurin sowie Investigativ-Reporterin in Baden-Baden gearbeitet, bevor sie 2019 als Redaktionsleiterin in das SWR Studio Freiburg wechselte. Als Historikerin und Journalistin hat sie sich schwerpunktmäßig mit der NS-Zeit, Antisemitismus in Deutschland nach 1945 sowie Rechtsextremismus beschäftigt. So hat sie unter anderem für die ARD vom NSU-Prozess in München berichtet sowie diverse Radiofeatures und ein Fernsehfeature zur rechten Szene sowie der Verfolgung der letzten NS-Täter gemacht.

Der scheidende Christoph Ebner war 37 Jahre lang für den SWF/SWR tätig - seit seinem ersten Praktikum 1983 bei den Hörfunk-Nachrichten. Er war Beauftragter für die journalistische Ausbildung, Leiter des zentralen multimedialen Newsrooms, baute das Social Media Desk des SWR auf und war als ARD-Hörfunkkorrespondent in Zürich und Genf im Einsatz. Seit 2016 war er im SWR Studio Freiburg tätig, ab 2019 dessen Leiter.

