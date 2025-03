Deutsche Rentenversicherung Bund

Vorbildliches Umweltmanagement: Deutsche Rentenversicherung Bund erhält EMAS-Urkunden

Berlin (ots)

Die Deutsche Rentenversicherung Bund setzt ein starkes Zeichen für nachhaltiges Handeln und Wirtschaften: Für die Einführung des Energie- und Umweltmanagementsystems EMAS an zwei Standorten wurde sie jetzt offiziell ausgezeichnet.

Das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) gilt als weltweit anspruchsvollster Standard für Umweltmanagement und Umweltleistung. An den beiden Standorten der Deutschen Rentenversicherung Bund, Stralsund und Wallenbergstraße in Berlin, wurden diese Standards nunmehr erfolgreich implementiert. Sie galten als Pilotierungen und bilden die Grundlage für die Einführung eines hausweiten Umwelt- und Energiemanagements. Ziel ist es, sich immer mehr der Treibhausgasneutralität für den gesamten Träger anzunähern.

"Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Ziel, sondern gelebte Verantwortung. Wir alle sind aufgerufen unseren Beitrag zu leisten, den Verbrauch unserer begrenzten Ressourcen zu verringern", betont Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund bei der Übergabe der EMAS-Urkunden und dem dazugehörigen Eintrag in das EMAS-Register. "Wir sind stolz auf unsere ersten beiden EMAS-Urkunden. Sie dienen uns als Ansporn unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter engagiert auszubauen."

Ressourcen schonender einsetzen, Verbräuche reduzieren

Die Einführung des Umwelt- und Energiemanagementsystems umfasste eine umfassende Analyse und Optimierung interner Prozesse. Dazu gehörten unter anderem Maßnahmen zur Reduzierung sowohl des Energie- und Wasserverbrauchs als auch von Emissionen aus dem Bereich dienstliche Mobilität, die Minimierung von Abfällen sowie eine nachhaltige Beschaffungspolitik.

Für die Registrierung und Verwaltung von EMAS sind bundesweit die Industrie- und Handelskammern (IHK) verantwortlich. "Klimaneutralität, der Schutz unserer Ressourcen und nachhaltiges Wachstum in Deutschland können nur gelingen, wenn wir alle unseren Beitrag leisten. Das gilt für Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger und öffentliche Einrichtungen gleichermaßen. 50 Organisationen in Berlin haben sich bereits dafür entschieden, diese Verantwortung mit einem besonders anspruchsvollen System für Umweltmanagement zu unterstreichen: dem europäischen EMAS-System. EMAS ist der Goldstandard für nachgewiesene Umweltleistungen und kontinuierliche Verbesserungen der eigenen Umweltbilanz. Ich freue mich, dass auch die Deutsche Rentenversicherung Bund mit ihren 26.000 Beschäftigten nun Teil des Systems ist und die Anwendung von EMAS an zwei Standorten erfolgreich pilotiert hat. Die Deutsche Rentenversicherung Bund wird damit Teil der wachsenden EMAS-Familie in Berlin. Ich freue mich, dass immer mehr Unternehmen und Institutionen sich auf den Weg machen, ihre großartigen Umweltleistungen zu dokumentieren, nachzuhalten und sichtbar nach außen zu tragen", erklärt Manja Schreiner, Hauptgeschäftsführerin der IHK Berlin anlässlich der Urkundenübergabe an die Deutsche Rentenversicherung Bund.

Original-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell