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Die 7C des Königin-Katharina-Stift Gymnasiums aus Stuttgart ist "Die beste Klasse Deutschlands" 2026

KiKA feierte Superfinale mit prominenten Gästen, rasanten Studiospielen und viel Musik

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Erfurt (ots)

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) 2026 steht fest: In der heutigen Finalshow sicherte sich die Klasse 7C des Königin-Katharina-Stift Gymnasiums aus Stuttgart den begehrten Titel. Nach den spannenden Vorrunden der "Schulbattles" und den knappen Duellen in den "Wochenshows", standen sich von ursprünglich 32 gestarteten Schulklassen im abschließenden Superfinale noch vier Klassen gegenüber: die 7D des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums aus Bonn (Nordrhein-Westfalen), die 7C des Königin-Katharina-Stift Gymnasiums aus Stuttgart (Baden-Württemberg), die 6C des Spessart-Gymnasiums aus Alzenau (Bayern) und die 7B des Goethegymnasiums aus Weimar (Thüringen).

Rasante Studiospiele, knifflige Experimente und anspruchsvolle Quizfragen, die unter anderem von den prominenten Gästen wie Content Creator Johnny vom Podcast "Wissen mit Johnny" oder den finnischen Freestyle-Fußballerinnen vom "Duo Nova" präsentiert wurden, verlangten den Klassen alles ab. Auf kika.de und in der KiKA-App ist die Show ab sofort abrufbar, wie auch die "Best Moments Superfinale", ein Reaction Video als besonderes digitales Highlight für die KiKA-Community auf allen digitalen Plattformen von KiKA.

Die Schülerinnen und Schüler aus Stuttgart zeigten früh, dass sie Titelchancen hatten. Runde um Runde bauten sie ihren Vorsprung aus und bewiesen Mut und Geschick. Bereits in der ersten "The Split"-Runde setzten die "Erste Reihe-Kids" Mathilda und Ruiqi fast alle Punkte auf die richtige Antwort. Nachdem die Klassen aus Alzenau, Weimar und Bonn ausgeschieden waren, jubelte die 7C aus Stuttgart: Sie nahm den Pokal und das Ticket für eine Klassenfahrt nach Prag von Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell entgegen.

Für die passende Party-Stimmung sorgten der 17-jährige Rap-Newcomer Yung Pepp mit seinem aktuellen Hit "Superstar" und das KiKA-Moderationsduo Sarah Parvanta und Ben Blümel, die den "KiKA LIVE"-Song "Wer hat dich gefragt" präsentierten.

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles unter redaktioneller Mitarbeit von Marko Thielemann.

Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.

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