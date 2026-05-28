KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF
Streaming-Highlights aus dem KiKA-Netzwerk im Juni (6/2026)
Erfurt (ots)
Die Highlights im Überblick:
- Ab 3. Juni 2026 "High Hoops" (NDR)
- Ab 3. Juni 2026 Premiere: "#ehrensache" (SWR/NDR)
- Ab 4. Juni 2026 Premiere: "Die Imposter - wer lügt?" (hr/WDR/SWR)
- Ab 4. Juni 2026 Alle Staffeln: "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" (ZDF)
- Ab 14. Juni 2026 Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Auftaktspiel GER vs. CUW / Tägliche ARD-Sportschau-Zusammenfassungen
- Ab 27. Juni 2026 Weltschlumpftag bei KiKA
"High Hoops" (NDR), ab 3. Juni 2026
Comedyserie | UT | für Grundschulkinder & Preteens
Aoife ist mit ihrer Familie in das kleine Städtchen Midvale gezogen und möchte an ihrer neuen Schule möglichst unauffällig bleiben. Doch das ist gar nicht so einfach: Sie ist groß, auffallend blass, hat riesige Füße und sagt immer genau das, was sie denkt. Nur auf dem Basketballplatz fühlt sie sich wohl. Als sie auf die Vipers trifft - die chaotische Basketball-Mannschaft der Schule - beginnt für Aoife ein unerwartetes Abenteuer.
- Wo schauen? Alle 20 Folgen der britischen Comedyserie sind ab 3. Juni 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.
Premiere: "#ehrensache" (SWR/NDR), ab 3. Juni 2026
Doku-Serie | UT & AD | für Grundschulkinder & Preteens
Was motiviert Kinder und Jugendliche eigentlich, sich ehrenamtlich für andere zu engagieren? Die neue Doku-Serie erzählt in zwei Staffeln von außergewöhnlichem Engagement und Verantwortung - bei der Jugendfeuerwehr und der DLRG-Jugend.
- Wo schauen? Die Doku-Serie ist ab 3. Juni 2026 wöchentlich mit jeweils vier neuen Folgen pro Staffel auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.
Premiere: "Die Imposter - wer lügt?" (hr/WDR/SWR), ab 4. Juni 2026
Dialogshow | UT | für Preteens
Sechs Kinder und Jugendliche treten in einem spannenden Bluffspiel gegeneinander an: Vier von ihnen teilen eine Gemeinsamkeit, zwei sind heimlich Imposter - und müssen unerkannt bleiben. Ziel ist es, die Täuschung in drei Runden aufzudecken. Moderator Tobias Krell führt durch das Format.
"Die Imposter - wer lügt?" ist Teil der ARD-Dialog-Aktion "Was Deutschland verbindet", deren Ziel es ist, Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammenzubringen und den gesellschaftlichen Austausch zu fördern.
- Wo schauen? Das gamifizierte Dialogformat ist ab 4. Juni 2026 wöchentlich mit einer neuen Folge auf dem KiKA-YouTube-Kanal, auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen. Das Publikum kann sich live einbringen und im Chat auf kika.de und auf dem KiKA-YouTube-Kanal mitraten.
Alle Staffeln: "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" (ZDF)
Fantasyserie | UT & AD | für Grundschulkinder & Preteens
Ein nächtliches Bad im See verändert für Cleo, Emma und Rikki alles: Sobald sie Wasser berühren, werden sie zu Meerjungfrauen. Zusätzlich verfügen sie seitdem über magische Kräfte. Neben vielen alltäglichen Herausforderungen müssen die Freundinnen nun auch ihr Geheimnis schützen.
- Wo schauen? Alle 78 Folgen der drei Staffel sind ab 4. Juni 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.
Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Auftaktspiel GER vs. CUW, am 14. Juni 2026 / Tägliche ARD-Sportschau-Zusammenfassungen
Sportevent | für Grundschulkinder & Preteens
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür und KiKA ist dabei: Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao am 14. Juni 2026 wird erstmals mit Kinder-Kommentar live gezeigt. Den Kommentar übernimmt Niklas (13) aus Hamburg, der bereits im letzten Jahr bei einem Spiel der Frauen-Nationalmannschaft sein Können unter Beweis stellen konnte. Auch alle weiteren Spiele der gesamten WM werden in Form von Tageszusammenfassungen von der ARD-Sportschau bei KiKA veröffentlicht.
- Wo schauen? Das Auftaktspiel Deutschland vs. Curaçao ist am 14. Juni 2026 live auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen. Parallel dazu öffnet der KiKA-Chat auf kika.de. Ausgewählte Kommentare werden direkt in der Live-Sendung aufgegriffen und vor Ort besprochen.
Weltschlumpftag bei KiKA, ab 27. Juni 2026
Bündelung | für Grundschulkinder
Anlässlich des Weltschlumpftags gibt es bei KiKA ein vielfältiges Angebot rund um die blauen Kult-Figuren aus Schlumpfhausen. Neben thematisch kuratierten Schlumpf-Folgen im TV gibt es bei einem Gewinnspiel auf kika.de viele Preise zu gewinnen. Außerdem warten online Bastel- und Rezeptideen sowie Spiele auf die Schlumpf-Fans.
- Wo schauen? Alle Angebote zum Weltschlumpftag sind ab 27. Juni 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.
Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier.
Pressekontakt:
Der Kinderkanal von ARD und ZDF
Unternehmenskommunikation
Gothaer Straße 36
99094 Erfurt
Telefon: +49 361.218-1827
E-Mail: kommunikation@kika.de
kommunikation.kika.de
Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell