KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Streaming-Highlights aus dem KiKA-Netzwerk im Juni (6/2026)

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Erfurt (ots)

Die Highlights im Überblick:

Ab 3. Juni 2026 "High Hoops" (NDR)

Ab 3. Juni 2026 Premiere: "#ehrensache" (SWR/NDR)

Ab 4. Juni 2026 Premiere: "Die Imposter - wer lügt?" (hr/WDR/SWR)

Ab 4. Juni 2026 Alle Staffeln: "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" (ZDF)

Ab 14. Juni 2026 Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Auftaktspiel GER vs. CUW / Tägliche ARD-Sportschau-Zusammenfassungen

Ab 27. Juni 2026 Weltschlumpftag bei KiKA

"High Hoops" (NDR), ab 3. Juni 2026

Comedyserie | UT | für Grundschulkinder & Preteens

Aoife ist mit ihrer Familie in das kleine Städtchen Midvale gezogen und möchte an ihrer neuen Schule möglichst unauffällig bleiben. Doch das ist gar nicht so einfach: Sie ist groß, auffallend blass, hat riesige Füße und sagt immer genau das, was sie denkt. Nur auf dem Basketballplatz fühlt sie sich wohl. Als sie auf die Vipers trifft - die chaotische Basketball-Mannschaft der Schule - beginnt für Aoife ein unerwartetes Abenteuer.

Wo schauen? Alle 20 Folgen der britischen Comedyserie sind ab 3. Juni 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Premiere: "#ehrensache" (SWR/NDR), ab 3. Juni 2026

Doku-Serie | UT & AD | für Grundschulkinder & Preteens

Was motiviert Kinder und Jugendliche eigentlich, sich ehrenamtlich für andere zu engagieren? Die neue Doku-Serie erzählt in zwei Staffeln von außergewöhnlichem Engagement und Verantwortung - bei der Jugendfeuerwehr und der DLRG-Jugend.

Wo schauen? Die Doku-Serie ist ab 3. Juni 2026 wöchentlich mit jeweils vier neuen Folgen pro Staffel auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Premiere: "Die Imposter - wer lügt?" (hr/WDR/SWR), ab 4. Juni 2026

Dialogshow | UT | für Preteens

Sechs Kinder und Jugendliche treten in einem spannenden Bluffspiel gegeneinander an: Vier von ihnen teilen eine Gemeinsamkeit, zwei sind heimlich Imposter - und müssen unerkannt bleiben. Ziel ist es, die Täuschung in drei Runden aufzudecken. Moderator Tobias Krell führt durch das Format.

"Die Imposter - wer lügt?" ist Teil der ARD-Dialog-Aktion "Was Deutschland verbindet", deren Ziel es ist, Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammenzubringen und den gesellschaftlichen Austausch zu fördern.

Wo schauen? Das gamifizierte Dialogformat ist ab 4. Juni 2026 wöchentlich mit einer neuen Folge auf dem KiKA-YouTube-Kanal, auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen. Das Publikum kann sich live einbringen und im Chat auf kika.de und auf dem KiKA-YouTube-Kanal mitraten.

Alle Staffeln: "H2O - Plötzlich Meerjungfrau" (ZDF)

Fantasyserie | UT & AD | für Grundschulkinder & Preteens

Ein nächtliches Bad im See verändert für Cleo, Emma und Rikki alles: Sobald sie Wasser berühren, werden sie zu Meerjungfrauen. Zusätzlich verfügen sie seitdem über magische Kräfte. Neben vielen alltäglichen Herausforderungen müssen die Freundinnen nun auch ihr Geheimnis schützen.

Wo schauen? Alle 78 Folgen der drei Staffel sind ab 4. Juni 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Auftaktspiel GER vs. CUW, am 14. Juni 2026 / Tägliche ARD-Sportschau-Zusammenfassungen

Sportevent | für Grundschulkinder & Preteens

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür und KiKA ist dabei: Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao am 14. Juni 2026 wird erstmals mit Kinder-Kommentar live gezeigt. Den Kommentar übernimmt Niklas (13) aus Hamburg, der bereits im letzten Jahr bei einem Spiel der Frauen-Nationalmannschaft sein Können unter Beweis stellen konnte. Auch alle weiteren Spiele der gesamten WM werden in Form von Tageszusammenfassungen von der ARD-Sportschau bei KiKA veröffentlicht.

Wo schauen? Das Auftaktspiel Deutschland vs. Curaçao ist am 14. Juni 2026 live auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen. Parallel dazu öffnet der KiKA-Chat auf kika.de. Ausgewählte Kommentare werden direkt in der Live-Sendung aufgegriffen und vor Ort besprochen.

Weltschlumpftag bei KiKA, ab 27. Juni 2026

Bündelung | für Grundschulkinder

Anlässlich des Weltschlumpftags gibt es bei KiKA ein vielfältiges Angebot rund um die blauen Kult-Figuren aus Schlumpfhausen. Neben thematisch kuratierten Schlumpf-Folgen im TV gibt es bei einem Gewinnspiel auf kika.de viele Preise zu gewinnen. Außerdem warten online Bastel- und Rezeptideen sowie Spiele auf die Schlumpf-Fans.

Wo schauen? Alle Angebote zum Weltschlumpftag sind ab 27. Juni 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Weitere Highlights bei KiKA finden Sie unter kommunikation.kika.de. Neues aus der KiKAninchen-Vorschulwelt finden Sie hier.

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