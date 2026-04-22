KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"KiKA Award" 2026: Der Countdown läuft - Live-Show am 24. April 2026

Kinder und Jugendliche prämieren ihre Stars und ein Engagement-Projekt

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Erfurt (ots)

Mit einer großen Show präsentiert KiKA gemeinsam mit ARD und ZDF am 24. April 2026 um 19:30 Uhr eine neue Ausgabe des "KiKA Award" (KiKA/ARD/ZDF), live im TV und als Livestream auf kika.de und in der KiKA-App.

In sechs Kategorien werden Stars und Idole aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sowie ein Engagement-Projekt für ein besseres Zusammenleben ausgezeichnet. Patenschaften für die Kategorien übernehmen verschiedene KiKA-Formate, deren Moderatorinnen und Moderatoren Teil der Show sind. Die 30-köpfige "KiKA Award"-Jury aus Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 13 Jahren - darunter die sechs Mitglieder des KiKA-Kinderredaktionsrates - nominierte aus über 2.800 Publikums-Vorschlägen die Kandidatinnen und Kandidaten.

Für die Kategorie "Musik" in Patenschaft mit "Dein Song" (ZDF) und dem Moderations-Duo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner sind nominiert:

Rapperin Zah1de

Sängerin Leony

Sänger Álvaro Soler

Für die Kategorie "Sport" in Patenschaft mit dem "Tigerenten Club" (SWR) und Moderator Johannes Zenglein sind nominiert:

Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft Giulia Gwinn

Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft Johannes Golla

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer

In der Kategorie "Content Creator" in Patenschaft mit "KiKA LIVE" (KiKA) und dem Moderations-Duo aus Ben Blümel und Sarah Parvanta sind nominiert:

Maria Ziffy, Comedienne, Autorin und Schauspielerin

Rick Azas (tricksmitrick), stand schon mit 16 Jahren als Akrobat auf der Bühne

Noel Dederichs, Podcaster, Content Creator und Moderator

In der Kategorie "Film und Serie" in Patenschaft mit "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) und Moderatorin Soraya Jamal sind nominiert:

Schauspieler Emile Chérif, bekannt aus "Woodwalkers"

Schauspielerin Emilia Pieske, bekannt aus "Die Schule der magischen Tiere"

Schauspielerin Ida Carlo, bekannt aus "Die Pfefferkörner"

In der Kategorie "KiKA Lieblingsmensch", die von einem der besten Mentalmagier Europas, Timon Krause, moderiert wird, sind nominiert:

Annika Preil, bekannt aus "Anna und die wilden Tiere" (BR)

Ben Blümel, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)

Clarissa Corrêa da Silva, bekannt aus "Wissen macht Ah!" (WDR/KiKA/ARD)

Guido Hammesfahr, bekannt als Fritz Fuchs aus "Löwenzahn" (ZDF)

Maral Bazargani, bekannt aus "logo!" (ZDF)

Marina Blanke, bekannt aus "Checkerin Marina" (BR)

Noel Dederichs, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)

Sarah Parvanta, bekannt aus "KiKA LIVE" (KiKA)

Sherif Rizkallah, bekannt aus "logo!" (ZDF)

Soraya Jamal, bekannt aus "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR)

In der Kategorie "Engagement" in Patenschaft mit "logo!" (ZDF) und Moderatorin Maral Bazargani sind nominiert:

Projekt Housing First, Berlin: Felix (11) unterstützt beim Kampf gegen Obdachlosigkeit

Projekt Theaterensemble PAPILLONS, Berlin: Kinder geben Senioren beim gemeinsamen Theaterspielen neuen Lebensmut

Projekt Altglas-Express, Krähenberg: Kinder sammeln Altglas für den guten Zweck

Die sechs Awards werden per Online-Voting auf kika.de vergeben. In den Kategorien "Content Creator", "Film & Serie" und "Engagement" bleibt die Abstimmung sogar bis in die Live-Show geöffnet. Außerdem wartet während der Show eine besondere Überraschung auf alle Zuschauer*innen: Neben Fanpaketen wird eine Reise mit zwei Tickets für "Wetten, dass..?" (ZDF) am 5. Dezember 2026 in Halle (Saale) inklusive Übernachtung verlost.

Als Warm-up zur Live-Show bietet "KiKA Award - der Countdown" am 24. April 2026 um 19:15 Uhr auf kika.de, in der KiKA-App und auf YouTube exklusive Backstage-Einblicke mit Jeannie Naomi Wagner und Johannes Zenglein. Am 25. April 2026 präsentiert Noel Dederichs um 18:00 Uhr online bei KiKA die Highlights, ab 20:10 Uhr folgt der Recap im TV.

Die Show ist eine Produktion von Riverside Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/SWR. Verantwortliche Redakteurinnen bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Steffi Warnatzsch-Abra. Für die ARD ist Nicolas Caspar (SWR) und für das ZDF Dorothee Herrmann verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.

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