KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neues Reportage-Format "POV - Deine Geschichte zählt" ab 18. April 2026 auf kika.de und in der KiKA-App

Perspektiven und Ideen von Preteens zu gesellschaftspolitischen Themen

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Erfurt (ots)

Persönlich. Nah dran. Relevant. - "POV - Deine Geschichte zählt" (WDR) gibt Jugendlichen eine Stimme zu Themen, die sie unmittelbar betreffen. KiKA veröffentlicht ab dem 18. April 2026 immer samstags ein neues Video des Reportage-Formats auf kika.de und in der KiKA-App. Ab dem 7. Juni 2026 ist "POV - Deine Geschichte zählt" immer sonntags ab 20:30 Uhr bei KiKA im TV zu sehen.

"POV - Deine Geschichte zählt" schließt an das Reportagemagazin "neuneinhalb" (WDR) an, das rund 22 Jahre Kinder dabei begleitet hat, gesellschaftspolitische Themen zu verstehen. "POV - Deine Geschichte zählt" richtet sich an ein älteres Publikum zwischen elf bis 15 Jahren und bietet eine wertvolle Ergänzung für das öffentlich-rechtliche Kindermedienportfolio. In den Reportagen werden journalistische Themen aus der Perspektive von Jugendlichen betrachtet und dokumentarische Elemente mit der unmittelbaren Ästhetik eines Vlogs verbunden. Die Hosts Kiara Jade, Noel Dederichs, Helena Clear und Valentin Wilczek treffen spannende junge Menschen, die Hoffnung machen und Lösungen für persönliche oder auch gesellschaftliche Probleme finden. Es geht dabei auch um Perspektivwechsel und inspirierende Ideen.

Die erste Geschichte dreht sich um die Frage, ob Online-Freundschaften echte Freundschaften sind. Leonie (16), die sich in der Schule oft ausgeschlossen fühlt, findet Halt in Musik, Konzerten und Online-Fan-Communitys, ihrem Safe Space. Dort lernt sie Anna (16) kennen, mit der sie inzwischen eng befreundet ist - ohne sich im 'echten Leben' je getroffen zu haben. Kurz vor einem Konzert begegnen sie sich ersten Mal. Valentin Wilczek begleitet für "POV - Deine Geschichte zählt" das emotionale Aufeinandertreffen der beiden.

"POV - Deine Geschichte zählt" ist eine Produktion von We Are Era und Kanakfilm im Auftrag der ARD unter Federführung des WDR. Verantwortliche Redakteurin ist Diana Aust (WDR).

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

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