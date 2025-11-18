Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd

Black Friday bei Narwal: Starke Reinigung, starke Rabatte

Berlin (ots)

Narwal startet seinen großen Black-Friday-Sale - eine der besten Gelegenheiten des Jahres, das Zuhause mit einem gründlichen Reinigungshelfer auszustatten. Viele Saugroboter mit Wischfunktion sind deutlich reduziert, darunter vor allem die drei Top-Geräte Narwal Flow, Narwal Freo Z10 Ultra und Narwal Freo Z10.

Diese und weitere Narwal- Saugroboter stehen für echte Erleichterung im Haushalt: gründliches Entfernen von Flecken, saubere Teppiche, frische Wisch-Mopps - und das alles, ohne ständig eingreifen zu müssen.

Narwal Flow - Der Tiefenreiniger für jeden Boden

Der Flow ist für Haushalte gemacht, in denen nicht nur "drübergewischt" werden soll. Seine Wischwalze übt einen konstanten Druck von 12 N auf den Boden aus, sodass auch eingetrocknete Flecken zuverlässig verschwinden. Gleichzeitig erkennt er selbständig Teppiche und passt die Reinigung entsprechend an. Seine Saugleistung von 22.000 Pa macht ihn zu einem besonders starken Mitstreiter gegen Staub und Schmutz.

Zum Black Friday liegen die Rabatte bei bis zu 450 Euro, wodurch der Narwal Flow nur 849 Euro (mit All-in-One Dockingstation) beziehungsweise 1.049 Euro (mit Compact-Station und Festwasseranschluss).

Narwal Freo Z10 Ultra - Reinigt Ecken, Kanten und schwer erreichbare Stellen

Der Freo Z10 Ultra ist der ideale Saug- und Wischroboter für alle, die Wert auf gründliche Detailarbeit legen. Er findet sich dank KI-gestützter Navigation auch in verwinkelten Räumen gut zurecht und nutzt seine rotierenden Wisch-Mopps, um glatte Böden verlässlich zu reinigen. Für Kanten und schmale Bereiche kann er einen Mopp seitlich ausfahren - ein Vorteil, den man sofort zu lieben wissen wird.

Das innovative High-End-Modell ist aktuell bis zu 750 Euro herabgesetzt und bereits für 549 Euro erhältlich. Eine unschlagbare Gelegenheit, ein Oberklasse-Gerät zum Mittelklasse-Preis zu ergattern.

Narwal Freo Z10 - Einfach saubere Böden ohne Aufwand

Auch der Narwal Freo Z10 erledigt die tägliche Reinigung nahezu komplett selbstständig: So sorgt die Hauptbürste etwa dafür, dass sich keine Haare in ihr verheddern. Die Ladestation des Saugroboters erkennt den Verschmutzungsgrad der Mopps und säubert sie regelmäßig mit Frischwasser und Reinigungsmittel. Wer einen pflegeleichten Haushaltshelfer sucht, der ohne viel Wartung auskommt, liegt hier richtig.

Den Freo Z10 bekommt man momentan zu einem wahren Schnäppchenpreis von 459 Euro. Die Ersparnis liegt damit bei bis zu 440 Euro.

Alle Black-Friday-Angebote im Überblick

Narwal Flow - bis zu -450 EUR Rabatt

-> Jetzt 849 EUR (Standard) bzw. 1.049 EUR (Compact mit Wasseranschluss)

Narwal Freo Z10 Ultra - bis zu -750 EUR Rabatt

-> Jetzt 549 EUR

Narwal Freo Z10 - bis zu -440 EUR Rabatt

-> Jetzt 459 EUR

Auch weitere Saugroboter mit Wischfunktion von Narwal sind zum Black Friday drastisch reduziert. Die ehemaligen Flaggschiff-Modelle sind inzwischen zu Einsteigerpreisen zu haben, kommen jedoch mit vielen innovativen Funktionen, die auch in den aktuellen Top-Modellen zum Einsatz kommen.

Narwal Freo X10 Pro - Für gleichmäßige Reinigung, kompakt und zuverlässig

-> Jetzt 399 EUR

Narwal Freo S - Einfacher Einstieg in die automatisierte Bodenreinigung

-> Jetzt 199 EUR

Narwal Freo Z Ultra - Automatische Pflege und zuverlässige Tiefenreinigung

-> Jetzt 499 EUR

Narwal Freo X Ultra - Wenig Wartung, starke Reinigungsleistung

-> Jetzt 459 EUR

Zusätzlich können im Narwal Shop bei Bundle-Angeboten bis zu 930 Euro gespart werden - darunter Pakete bestehend aus Saugrobotern und Zubehör für ein ganzes Jahr.

Über Narwal

Narwal steht für innovative Haushaltsgeräte, die den Alltag sichtbar erleichtern. Das Unternehmen zählt weltweit zu den führenden Marken im Bereich Saug- und Wischroboter und betreut mehr als vier Millionen Haushalte in über 30 Ländern.

Ob automatische Mopp-Reinigung, intelligente Hinderniserkennung oder selbstständige Wartung - Narwal setzt auf Lösungen, die Nutzern wahrlich Zeit ersparen und dauerhaft für ein sauberes Zuhause sorgen. Gleichzeitig setzt Narwal Wert auf die Ästhetik seiner Geräte, denn Design und Funktionalität dürfen sich nicht gegenseitig ausschließen. Nur so erreicht man die maximale Kundenzufriedenheit.

Original-Content von: Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell