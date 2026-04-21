KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Cleo (12) und Charlie (13) kommentieren DFB-Pokalfinale der Frauen & Männer LIVE auf kika.de und in der KiKA-App

Nächstes Sport-Highlight: KiKA zeigt WM-Auftaktspiel GER vs. CUW mit Kinder-Kommentar

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Erfurt (ots)

Sport bei KiKA: Gemeinsam mit ARD-Sportschau und ZDF-Sportstudio präsentiert KiKA die DFB-Pokalfinale der Frauen und Männer. Cleo und Charlie haben bei der KiKA-Mitmach-Aktion gewonnen und sorgen am 14. Mai 2026 (Frauen) bzw. am 23. Mai 2026 (Männer) für frischen Wind in den Kommentar-Kabinen in Köln und Berlin. Und auch das nächste Fußball-Highlight lässt nicht lange auf sich warten: Das deutsche Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft 2026 wird ebenfalls bei KiKA im Livestream auf kika.de und in der KiKA-App übertragen. Niklas (13) übernimmt gemeinsam mit ARD-Sportreporterin Stephanie Baczyk die Kommentierung.

Bei der Sport-Initiative von KiKA, ARD und ZDF stehen die Teilhabe von Kindern und der altersgerechte Zugang zu Sportgroßereignissen an erster Stelle. Durch den Ausbau der Kooperation mit dem ZDF-sportstudio wird KiKA zur zentralen Adresse für Sport-Content für Kinder.

DFB-Pokalfinale: Cleo und Charlie kommentieren in Köln und Berlin

Für die zwölfjährige Cleo aus Regensburg und den 13-jährigen Charlie aus Leipzig geht ein Traum in Erfüllung: Bei der KiKA-Mitmach-Aktion "Kommentiere ein DFB-Pokalfinale wie ein Profi" überzeugten sie mit ihrem Fußball-Wissen und Kommentierungs-Talenten und setzten sich unter Hunderten von Bewerbungen durch. Für Cleo geht es am 14. Mai 2026 nach Köln zum Pokalfinale der Frauen, wo sie ab 15:45 Uhr gemeinsam mit Gari Paubandt das Spiel kommentiert. Charlie ist am 23. Mai 2026, um 19:45 Uhr gemeinsam mit Jan Ole Behrens in Berlin, beim Finale der Männer. Beide können sich auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Fußballs und der Sportberichterstattung freuen und haben die einzigartige Möglichkeit, die beiden Top-Spiele im Livestream auf kika.de, in der KiKA-App sowie in der ARD Mediathek (Männer) und im ZDF Streaming-Portal (Frauen) zu kommentieren.

"Hunderte Kinder haben uns mit ihren Bewerbungen begeistert. So viel Wissen, Herz fürs Kommentieren und Liebe zum Sport haben uns die Auswahl wirklich schwer gemacht. Das zeigt uns einmal mehr: Kinder lieben Sport. Und mit der ARD-Sportschau und dem ZDF-sportstudio haben wir Partner an unserer Seite, die diese Begeisterung teilen und sie mit großer sportjournalistischer Kompetenz unterstützen." - Roman Twork, KiKA-Programmgeschäftsführer

Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Niklas (13) kommentiert Auftaktspiel Deutschland vs. Curaçao

Auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird KiKA nicht fehlen: Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao am 14. Juni 2026 wird erstmals mit Kinder-Kommentar live auf kika.de, in der KiKA-App und in der ARD Mediathek gezeigt. Den Kommentar übernimmt Niklas (13) aus Hamburg, der bereits im letzten Jahr bei einem Spiel der Frauen-Nationalmannschaft sein Können unter Beweis stellen konnte. An seiner Seite ist wieder Sportschau-Kommentatorin Stephanie Baczyk.

Sport bei KiKA wird von Marko Thielemann unter der redaktionellen Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra verantwortet. Für Interviewanfragen mit Cleo und Charlie oder die verantwortliche Redaktion von KiKA wenden Sie sich bitte an kommunikation@kika.de.

Weitere Informationen finden Sie im ' Sport bei KiKA'-Dossier.

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