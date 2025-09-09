ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.

ZDK zur IAA Mobility: Messe als Mutmacher

München/Berlin (ots)

Die heutige Eröffnung der IAA Mobility in München machte deutlich, wie wichtig die Automobilindustrie für Deutschland ist. Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder waren vor Ort.

ZDK-Präsident Thomas Peckruhn unterstützt die klaren Aussagen der Politik hinsichtlich einer technologieoffenen Flottenregulierung, dem Abbau von Handelszöllen, dem Hochlauf der Elektromobilität und der Ladeinfrastruktur.

Thomas Peckruhn: "Die IAA Mobility vermittelt einem breiten Publikum die Chancen und Möglichkeiten der Elektromobilität am Beispiel neuer und bezahlbarer Fahrzeuge. Wir brauchen mehr Marktdynamik, die zusätzlich durch eine flächendeckende und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur sowie transparente und faire Ladekosten befeuert werden muss. Ganz wichtig: Das Thema technologieoffene Flottenregulierung gehört jetzt in Brüssel auf den Tisch. Neben der batterieelektrischen Mobilität können synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff in bestimmten Segmenten wertvolle Beiträge zur CO2-Reduktion leisten. Die Messe ist Mutmacher in herausfordernden Zeiten: Wir im Kraftfahrzeuggewerbe gestalten den Wandel aktiv mit. Dafür müssen die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Das gilt auch für den dringend notwendigen Abbau der Handelszölle. Letztendlich tragen die Verbraucher die Last dieser Zölle, sowohl beim Autokauf als auch beim Werkstattbesuch."

