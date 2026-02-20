KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"KiKA LIVE Allstars: Winterspiele" ab 23. Februar 2026

Sportliche Challenges mit Clarissa Corrêa da Silva, Tierreporterin Nina und Checker Julian gegen Team "KiKA LIVE"

Nach Olympia ist vor "KiKA LIVE Allstars: Winterspiele" (KiKA): Ab dem 23. Februar 2026 treten Sarah, Noel und Ben von "KiKA LIVE" (KiKA) in vier Folgen gegen prominente KiKA-Allstars an. Clari von "Wissen macht Ah!" (WDR), Nina von "Wilde Tierwelt" (BR) und Checker Julian stellen sich gemeinsam den winterlichen Herausforderungen. "KiKA LIVE Allstars: Winterspiele" ist jeweils montags bis donnerstags um 20:00 Uhr bei KiKA zu sehen und auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

In beeindruckender Alpenkulisse geht es um Schnelligkeit, Geschick und Mut - und natürlich um wertvolle Punkte für den Gesamtsieg. Mit dem Alpine Coaster, einer Alpen-Achterbahn, geht es im Alpbachtal durch den Schnee und im Stubaital ist beim Rodel-Wahnsinn Vollgas angesagt. Die Biathlon-Challenge fordert Ausdauer auf Langlaufskiern und Treffsicherheit beim Schneeballwerfen und ein 20 Meter hoher Eiskletterturm am Stubaier Gletscher stellt die Allstars vor eine weitere Herausforderung.

"KiKA LIVE Allstars: Winterspiele" richtet sich an Preteens und verbindet sportliche Action mit Humor, Teamwork und bekannten KiKA-Gesichtern. Die Reportage zeigt Wettbewerb auf Augenhöhe, gegenseitige Unterstützung und den Spaß an gemeinsamen Herausforderungen.

"KiKA LIVE" ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA sowie jederzeit auf kika.de und in der KiKA-App zu sehen. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

