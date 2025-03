Christoph Jimenez Ramos - IT Consulting

Christoph Jimenez Ramos aus Weilrod begeistert mit Rede über Digitalisierung beim 5. Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen

Weilrod/Niedernhausen (ots)

Der IT-Management-Consultant Christoph Jimenez Ramos aus Weilrod nahm am 13. März 2025 am Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen teil und überzeugte mit seiner Expertise zum Thema Digitalisierung. Die Veranstaltung, die im H+ Hotel Niedernhausen stattfand, zog über 250 Teilnehmer aus 28 Nationen an.

Der 5. Internationale Speaker Slam bot eine dynamische Plattform für Redner aus aller Welt. Mit einer Battle auf zwei Bühnen und einem siebenstündigen Livestream auf YouTube setzte die Veranstaltung neue Maßstäbe. Christoph Jimenez Ramos nutzte die Gelegenheit, um seine Sichtweise auf die Digitalisierung in Großkonzernen und mittelständischen Betrieben zu präsentieren.

In seiner Rede hob Ramos die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen hervor. Er argumentierte, dass Fachbereiche, Entwickler, Qualitätsmanager und operativ arbeitende Teams von Beginn an in den Digitalisierungsprozess einbezogen werden müssen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. "Fachbereiche, Entwickler, Qualitätsmanager und auch operativ arbeitende Abteilungen sollten so früh wie möglich im Projekt miteinander sprechen und sich synchronisieren, damit die Qualität und der Prozess am Ende genau das sind, was man erwartet hat", so Ramos.

Christoph Jimenez Ramos, der seit 2015 als Jurymitglied in Audits für Software- und Beratungsqualität tätig ist, brachte seine langjährige Erfahrung in die Diskussion ein. Seine fundierten Kenntnisse und seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln, machten seine Rede zu einem Highlight der Veranstaltung.

Die Teilnahme von Christoph Jimenez Ramos am Internationalen Speaker Slam unterstreicht die Bedeutung von Expertenwissen aus der Region für globale Themen. Sein Beitrag trug dazu bei, die Diskussion über die Digitalisierung zu bereichern und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen sowie kommunikativen Herangehensweise zu betonen. Der Erfolg von Herrn Ramos ist ein Beweis für die Innovationskraft der Region und die Fähigkeit ihrer Experten, auf internationaler Ebene zu überzeugen.

Umso mehr freut es Christoph Jimenez Ramos, dass dieser Sieg Ihm die Einladung zu einem Rednervortrag beim internationalen Speaker Symposium in New York City im August 2025 eingebracht hat - organisiert von der Scherer GmbH & Co. KG, dem Veranstalter des Speaker Slams. Im August geht es nach New York City.

Original-Content von: Christoph Jimenez Ramos - IT Consulting, übermittelt durch news aktuell