Mit KiKA durch die Weihnachtszeit / Film- und Serienhighlights ab 21. November 2025 auf allen KiKA-Plattformen

Film- und Serienhighlights ab 21. November 2025 auf allen KiKA-Plattformen

Erfurt

Wenn der Schnee leise rieselt und die Küche nach Plätzchen duftet, dann steht die Weihnachtszeit bevor. Um diese besondere Zeit des Jahres zu genießen und beschwingt ins neue Jahr zu starten, zeigt KiKA ab dem 21. November 2025 auf allen Plattformen ein abwechslungsreiches Film- und Serienprogramm zum Entdecken, Lachen und Entspannen. Ausgewählte Angebote sind mit Untertiteln, in Gebärdensprache und mit Audiodeskription verfügbar. Online warten Spiele, Bastelideen, ein Adventskalender, Wichtelbriefe und vieles mehr.

Film- und Serien-Premieren in der Adventszeit

Ab 21. November 2025 um 15:00 Uhr startet die Familienserie "Der Wächter des Zauberwaldes" (BR) - ein Weihnachtsmärchen voller verzauberter Natur und magischer Geheimnisse. Für Vorschulkinder geht es ab 28. November 2025 um 18:35 Uhr mit der Animationsserie "Sam und Julia im Mäusehaus" (ZDF) auf Entdeckungsreise in die Mäusewelt. Am 6. Dezember 2025 um 14:00 Uhr folgen die ersten 20 Episoden der Animationsserie "Die Borger" (SWR) und laden in ein spannendes Abenteuer zwischen zwei Welten ein.

Für unterhaltsame Filmabende sorgen die LOLLYWOOD-Premieren um 19:30 Uhr. Am 21. November 2025 ist "Max und die wilde 7 - Die Geister Oma" (hr/SWR) bei KiKA zu sehen: Der zehnjährige Max stürzt sich gemeinsam mit seiner schrulligen Bande aus dem Altersheim in ein neues Abenteuer. Am 28. November zeigt KiKA mit "Lars ist LOL" (hr) einen Kinderfilm über eine Schülerin, die in ihrem neuen Mitschüler mit Down-Syndrom einen Freund findet. Am 19. Dezember folgt mit "Im Bann der Schneekönigin" (ZDF) ein Winter-Weihnachtsmärchen basierend auf "Die Schneekönigin" von Hans Christian Andersen.

Highlights in der Adventszeit sind zudem der "JUNIOR ESC 2025" (KiKA) am 13. Dezember 2025 ab 17:00 Uhr sowie die Verleihung des Kindersoftwarepreises TOMMI im Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/rbb/NDR) am 14. Dezember 2025 um 20:00 Uhr.

Große Unterhaltung an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen

An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen zeigt KiKA ein großes Angebot an Filmen und Serien. Den Anfang machen am 24. Dezember 2025 ab 11:35 Uhr Weihnachtsfolgen beliebter KiKA-Serien wie "Die Schlümpfe" (KiKA), "Garfield" (hr) und "Die Regeln von Floor" (NDR). Das Abendprogramm leitet der Sandmännchen-Film "Die Reise zur Traumsandmühle" (rbb) um 18:50 Uhr ein, gefolgt von "Beutolomäus und die vierte Elfe" (KiKA) und "Holly und das Krippenspiel" (KiKA). Am 26. Dezember zeigt KiKA zwei weitere Premieren: den Kurzfilm "Wie Dr. Brumm mit Bauer Hackenpiep Weihnachten feiert!" (NDR) um 8:05 Uhr sowie um 19:35 Uhr den Familienfilm "Grüße vom Mars" (NDR/hr/KiKA).

Weitere Informationen und einen ausführlichen Programmablauf finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal.

