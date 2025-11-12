KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

20 Jahre "TOM und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig"

KiKA feiert den Geburtstag der Kultfigur mit 20 Folgen und einem besonderen "KiKA-Baumhaus"-Beitrag

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Seit 2005 begleiten die Zuschauer*innen TOM auf seiner Suche nach einem leckeren Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Anlässlich seines Geburtstages zeigt KiKA am 15. November 2025 ab 6:40 Uhr über den ganzen Tag verteilt 20 Folgen "TOM und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig" (SWR) und begibt sich damit auf eine Reise durch die letzten zwei Jahrzehnte mit der Kultfigur. Alle Folgen können jederzeit auf kikaninchen.de und in der Kikaninchen-App gestreamt werden.

Am 11. November 2005 zeigte KiKA die ersten 13 Folgen "TOM und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig". Seither hat der liebenswerte Held in insgesamt 52 Folgen viele Freundschaften geschlossen, Abenteuer erlebt - und 52 Mal ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig bekommen, das ihm so gut schmeckte, als wäre es ein ganzes gewesen. Eine besondere Prägung erhielt die Zeichentrickserie durch Dirk Bach, der als Erzähler und Sprecher aller Figuren der Serie ihren unverwechselbaren Ton gab. Ausgezeichnet wurde "TOM und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig" 2003 mit dem Animago Award für den besten interaktiven Kurzfilm. Es folgten unter anderem der Grimme Online Award für das Webangebot 2009 und die Auszeichnung als beste TV-Serie beim Animationsfilmfestival in Annecy 2013.

Dazu passend dreht sich im "KiKA-Baumhaus" am 14. November 2025 um 18:47 Uhr alles um kreative Brotbeläge: Singa erzählt von ihrer morgendlichen Vorliebe für Marmelade oder Honig - und bringt dabei sogar die ungewöhnliche Kombination "Erdbeermarmeladebrot mit Honig" ins Spiel.

Auf kikaninchen.de lädt KiKA außerdem zum Mitmachen ein: Unter der Rubrik "Spiel mit TOM" können Kinder ab 15. November 2025 ein TOM-Geburtstagsquiz absolvieren und sich selbst in zwei interaktive TOM-Geschichten ausprobieren.

"TOM und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig" ist eine Koproduktion von SWR und Studio Film Bilder Stuttgart. Verantwortlicher Redakteur beim SWR ist Benjamin Manns.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell