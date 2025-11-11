KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Comedy-Premiere: "High Hoops" ab 14. November 2025 bei KiKA

Basketball und Girlpower in turbulenter Coming-of-Age Serie

Basketball, Freundschaft und ein jede Menge Chaos: In der neuen Live-Action-Serie "High Hoops" (NDR) dreht sich alles um die zwölfjährige Aoife und ihren turbulenten Neustart an der Midvale High. Die zehnteilige Comedy-Serie wird ab 14. November 2025, wochentags um 15:00 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA gezeigt und ist auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar. Untertitel stehen zum Abruf bereit.

Girlpower auf dem Court: "High Hoops" verbindet humorvolle Coming-of-Age-Momente mit sportlicher Action und erzählt mit viel Witz und Herz vom Mut, sich selbst treu zu bleiben. Produziert wurde "High Hoops" von CanCan Productions und AFP Kids. Die Redaktion beim NDR verantwortet Sandra Le Blanc-Marissal.

Zum Inhalt: Aoife ist mit ihrer Familie in das kleine Städtchen Midvale gezogen und möchte an ihrer neuen Schule möglichst unauffällig bleiben. Doch das ist gar nicht so einfach: Sie ist groß, auffallend blass, hat riesige Füße und sagt immer genau das, was sie denkt. Nur auf dem Basketballplatz fühlt sie sich wohl. Als sie auf die Vipers trifft - die chaotische Basketball-Mannschaft der Schule - beginnt für Aoife ein unerwartetes Abenteuer. Gemeinsam kämpft sich das Team durch Training, Schulalltag und Rivalitäten und schafft das Unmögliche, den Aufstieg in die Schulliga. Parallel sorgt Aoifes kleiner Bruder Conor für ordentlich Wirbel: Als Gehilfe des selbsternannten Schulrowdys Clanger bringt er mit kreativen Streichen und viel Durcheinander frischen Wind in die Midvale High.

