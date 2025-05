RTLZWEI

"Kampf der Realitystars": Christin Okparas Einzug bringt Linda an ihre Grenzen

Christin Okpara und Pinar Sevim beziehen die Sala

Stephen wird bestraft und bangt um seinen Platz bei KDRS

Am 21. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

"taff"-Star Pinar Sevim bezieht den Star-Strand und ist begeistert von ihrem neuen Zuhause auf Zeit. Mit ihr zieht auch Christin Okpara ein - und die geht sofort auf Konfrontationskurs. Besonders Linda stößt beim Anblick ihrer Erzfeindin direkt an ihre Grenzen. Wird sie die Koffer packen und die Show verlassen? Die dritte Episode von "Kampf der Realitystars" läuft am 21. Mai 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Kaum legt das Longtail-Boot mit Christin Okpara am Steg des Star-Strands an, steht für eine fest, dass sie gehen will: Linda Nobat. Doch wird sie die Sala und die Sendung wirklich verlassen oder handelt es sich um leere Drohungen? "Ich lass mich nicht provozieren", sagt sie sich wie ein Mantra vor. Doch ist dem wirklich so?

Nachdem sich Daymian und Hati in der vergangenen Woche darauf geeinigt hatten, ihre Kennenlernphase auf Eis zu legen, suchen die beiden jetzt wieder die Nähe zueinander. Spielen sie nur eine Show für Sendezeit, profitiert vor allem eine davon: Anita! Die Rapperin ist so genervt von dem Verhalten der beiden, dass sie in der Starbox ihrem Unmut Luft macht: "Dieses ganze Fake-Gehabe, ich kann das gar nicht ab. Ich werde heute auf jeden Fall wieder platzen, die Frage ist nur, wann ..."

Für noch mehr Sendezeit sorgt Anita, als es um eine Belohnung geht: Sie darf zwei Personen vor der Nominierung schützen - auch sich selbst. Einem geht dabei mächtig die Düse: Stephen. Denn sollte er nicht geschützt werden, sieht er sich auf der Abschussliste. Da hilft es auch nicht, dass er bei der "Wand der Wahrheit" zur Frage "Wer ist der seriöseste Bewohner?" auf Platz 1 gelandet ist - denn dafür wurde er sogar bestraft. Einer hingegen ist enttäuscht, dass er nicht als seriös gilt: Can. Schließlich hat er doch einen Masterabschluss. Aber er ist eben auch der Ex von Walentina Doronina ...

In der "Stunde der Wahrheit" zieht Arabella Kiesbauer wieder alle Register und fühlt den Sala-Bewohnern auf den Zahn. Für wen entscheiden sich Pinar und Christin am Ende? Wem gönnen sie keine Sendezeit mehr?

"Kampf der Realitystars" wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausstrahlung am 21. Mai 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Kampf der Realitystars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar 2025" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Reality-Kosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.

