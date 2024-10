JOB Gruppe

BEST-Fachtagung: Geräteintegrierter Brandschutz für sensible Bereiche wird zum Standard

Bild-Infos

Download

Ahrensburg (ots)

Vor wenigen Jahren noch eine bahnbrechende Innovation - heute auf dem Weg zu einem unverzichtbaren Standard: Die rasante Entwicklung, die Technologien des geräteintegrierten Brandschutzes vollzogen haben, wurde auf der "BEST-Brandschutz-Experten-Seminar & Training" im Headquarter der ECE Group in Hamburg deutlich.

Brandschutzplaner, Fachplaner, Auftraggeber, Integratoren und Digital-Signage-Experten waren zusammengekommen, um zwei Tage lang neue Trends und zukünftige Herausforderungen zu diskutieren. Zudem hörten sie gute Nachrichten mit Blick auf eine sinnvolle Vereinheitlichung: Aus dem bisherigen Merkblatt VdS 6024 soll in Kürze eine VdS Richtlinie mit nochmals größerem Gewicht werden, zudem wird eine Internationalisierung angestrebt.

VdS Merkblatt wird zur Richtlinie

Das VdS Merkblatt, das erstmals Standards für einen geräteintegrierten Brandschutz in der Medientechnik für sensible Bereiche setzt, ist ursprünglich durch die Fachbesucher der BEST initiiert worden. Jetzt konnte Heike Siefkes vom VdS den nächsten entscheidenden Schritt ankündigen: Voraussichtlich im ersten Quartal 2025 soll aus dem Merkblatt eine Richtlinie unter demselben Namen werden - und somit die Standardisierung im Sinne der Sicherheit vorantreiben.

Viel mehr als Medientechnik

Egal ob Einkaufscenter, Flughafen, Bahnhöfe oder viele weitere sensible Gebäudebereiche: Die Zahl der elektrischen Verbraucher nimmt rapide zu - damit steigen auch mögliche Brandrisiken. Vor diesem Hintergrund hat sich auch die BEST im vierten Jahr ihres Bestehens weiterentwickelt: Neben der Medientechnik wurden weitere Anwendungen des geräteintegrierten Brandschutzes in sensiblen Bereichen intensiv diskutiert, im Lichte des KRITIS Dachgesetzes wurden zudem die Anforderungen der kritischen Infrastruktur beleuchtet.

Standardisierung schafft Planungssicherheit

Schon jetzt ist erkennbar, dass die VdS 6024 sowohl Behörden, Betreibern als auch Herstellern ein neues Maß an Planungssicherheit gibt. Keine Überraschung ist es daher, dass zahlreiche namhafte Hersteller die diesjährige BEST sensible Bereiche nutzten, um ihre Produktlösungen vorzustellen. Die JOB Gruppe bietet dazu mit dem Mini-Feuerlöscher AMFE und E-Bulb, dem "kleinsten Feuerlöscher der Welt", marktführende Lösungen. Sie lassen sich nahtlos in verschiedenste Displays, Automaten, Schaltschränke und andere Gerätschaften integrieren.

Gelungene BEST bei der ECE Group

Mit der gekonnten Moderation durch Franca Lehfeldt, einem fundierten fachlichen Austausch, Referaten zu aktuellen Themen, einem umfassenden Ausstellungsbereich und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm wurde die vierte Auflage der BEST bei der ECE Group in Hamburg den Erwartungen mehr als gerecht. Schon jetzt ist klar: Die nächste BEST im Jahr 2025 wird über nächste Fortschritte auf dem Weg zur Standardisierung des geräteintegrierten Brandschutzes berichten können.

Original-Content von: JOB Gruppe, übermittelt durch news aktuell