Smart City Expo 2025 fordert in ihrer größten Ausgabe die Städte dazu auf, zu Motoren des Wandels zu werden

Smart City Expo World Congress (SCEWC), die führende internationale Veranstaltung über Städte und intelligente urbane Lösungen, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, hält 2025 ihre bisher größte Ausgabe ab. Vom 4. bis 6. November werden die Messe sowie der Kongress unter dem Motto „Zeit für Städte" 1000 Aussteller und 25 000 Besucher versammeln sowie ihre Ausstellungsfläche vergrößern, um den Rekord der letzten Ausgabe zu brechen.

Die Veranstaltung, die in der Gran Via von Fira stattfindet, konzentriert sich auf Strategien zur Umwandlung der heutigen Metropolen in nachhaltigere, effizientere und lebenswertere Räume. Künstliche Intelligenz (KI) wird eine zentrale Rolle spielen, da sie den dringend benötigten Anstoß zu effizienteren und nachhaltigeren Städten geben kann. Der neue Bereich „KI-fähige Städte" wird Beispiele dafür zeigen, wie diese Technologie städtische Transformationsprojekte verbessern und beschleunigen kann.

Auf der Ausstellungsfläche werden Unternehmen aus der ganzen Welt die neuesten Lösungen präsentieren, darunter Axis Communications, Bentley, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, iotsquared, Microsoft, Nvidia, Spie, Urbaser und Veolia. Zusätzlich werden zahlreiche Länderpavillons zu sehen sein, darunter Argentinien, die Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, die Republik Korea, Mexiko, die Niederlande, die nordischen Länder, das Vereinigte Königreich und die USA.

Die Hauptstadt des städtischen Wissens

SCEWC wird über 600 Vortragende und internationale Experten in einem Kongress versammeln, der in acht Hauptthemen gegliedert ist: Grundlagentechnologien, Energie & Umwelt, Mobilität, Governance & Wirtschaft, Leben & Integration, Infrastruktur & Bauen und Blue Economy.

Zu den bestätigten Vortragenden gehören Nikki Greenberg, Geschäftsführerin von Real Estate of the future und weltweit anerkannte Futuristin sowie strategische Beraterin und Kate O'Neill, Gründerin sowie Geschäftsführerin von KO Insights, einem renommierten digitalen Innovator, der sich auf die Verbesserung menschlicher Erfahrungen durch datengesteuerte und KI-gestützte Interaktionen konzentriert.

Das globale Zentrum der Innovation

SCEWC wird seine Rolle als globaler Knotenpunkt für urbane Innovation stärken, indem er erneut den Tomorrow.Mobility World Congress ausrichtet, der von der Fira de Barcelona und dem EIT Urban Mobility organisiert wird und die Entwicklung eines neuen und nachhaltigen städtischen Mobilitätsparadigmas zum Ziel hat, sowie die dritte Ausgabe der Tomorrow Building, die sich mit innovativem Bauen befasst, und Tomorrow.Blue Economy, das darauf abzielt, das volle Potenzial der Meeresressourcen für nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu nutzen. Um dieses unvergleichliche Angebot abzurunden, wird das SCEWC die vierte Ausgabe des Barcelona Deep Tech Summit ausrichten, einer von Barcelona Activa organisierten Veranstaltung, die sich auf wissenschaftlich-technisches Unternehmertum und universitäre Spin-offs konzentriert.

