Neu im Mai: Kinderfilme und -serien bei KiKA im Stream

Streaming-Highlights

Erfurt (ots)

KiKA-Player-App umfangreich überarbeitet

Mit erweiterten Features und einem umfangreichen Redesign ist die Usability der neuen KiKA-Player-App intuitiver für Kinder nutzbar und garantiert Eltern einen geschützten Medienraum. In werbefreier Umgebung können Kinder ihre Lieblingsangebote aus der öffentlich-rechtlichen Formatwelt jederzeit und von überall entdecken. Die App ist in allen gängigen App-Stores verfügbar.

Online first: 27. Staffel "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA)

Internatsserie - UT

Anhand des Tagebuchs ihrer verstorbenen Großmutter will Neuzugang Maxi ein Geheimnis aufdecken und merkt schnell, dass sie ohne Hilfe nicht weiterkommt. Die Neugierde des gesamten Internats ist geweckt und holt eine spannende Geschichte aus DDR-Zeiten in die Gegenwart.

Für wen? Für alle Fans der Kult-Serie "Schloss Einstein" und Kinder ab zehn Jahren.

Für alle Fans der Kult-Serie "Schloss Einstein" und Kinder ab zehn Jahren. Wo schauen? Neben den Premiere-Folgen der 27. Staffel ist jeden Montag im Mai eine weitere neue Folge online first auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Online first: "ECHT friends" (ZDF)

Realserie - UT/AD

Als in der Schule der Feueralarm losgeht, geraten fünf Jugendliche in eine ausweglose Situation: Sie werden verdächtigt, den Fehlalarm ausgelöst zu haben und müssen die Konsequenzen tragen. "ECHT friends" zeigt, wie sich zwischen ihnen nach und nach enge Freundschaften entwickeln.

Für wen? "ECHT friends" handelt von Freundschaft, Identität und dem Erwachsenwerden und eignet sich für Kinder ab zehn Jahren.

"ECHT friends" handelt von Freundschaft, Identität und dem Erwachsenwerden und eignet sich für Kinder ab zehn Jahren. Wo schauen? Im Mai erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge online first auf kika.de und im KiKA-Player, die ersten fünf Folgen der Serie stehen ab sofort zum Abruf bereit.

Internationaler Tag der Feuerwehrleute am 4. Mai 2024

Am Tag der Feuerwehrleute gibt es bei KiKA Filme, Serien und Magazine zum Thema zu entdecken. Viel Informatives bieten zum Beispiel Episoden von "Checkerin Marina", "CheXperiment" (beide BR) und "Löwenzahn" (ZDF). Weitere passende Inhalte werden auf kika.de und im KiKA-Player gebündelt und können jederzeit abgerufen werden.

Online first: "First Day - Ich bin Hannah" (ZDF) ab 7. Mai 2024

Jugendserie

Als Hannah Bradford in die High-School kommt, präsentiert sie sich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit als Mädchen. Sie freundet sich schnell an, möchte aber nicht sofort ihre Geschlechtsidentität preisgeben, um sich vor Mobbing zu schützen. Im zweiten Schuljahr will sie für die Wahl zur Klassensprecherin kandidieren, als sie sich mit allerhand Vorurteilen zu ihrer Transidentität konfrontiert sieht. Hannah beschließt die Flucht nach vorn.

Für wen? "First Day - Ich bin Hannah" eignet sich für Kinder ab zehn Jahren und bietet durch eine authentische Erzählung die Möglichkeit, sich mit der Vielfalt von Identitäten auseinanderzusetzen.

"First Day - Ich bin Hannah" eignet sich für Kinder ab zehn Jahren und bietet durch eine authentische Erzählung die Möglichkeit, sich mit der Vielfalt von Identitäten auseinanderzusetzen. Wo schauen? Alle acht Folgen aus zwei Staffeln stehen ab dem 7. Mai 2024 auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.

Ticketjagd für die UEFA EURO 2024 im KiKA-Player vom 16. Mai bis 6. Juni 2024

Ab dem 16. Mai 2024 können Kinder in der KiKA-Player-App auf Ticketjagd für die Fußball-Europameisterschaft gehen. In verschiedenen Videos sind Teile eines Lösungscodes zu finden. Richtig zusammengesetzt, können Kinder damit an der Verlosung von 4 x 2 Tickets für das EM-Viertelfinalspiel am 6. Juli in Berlin teilnehmen. Weitere Informationen zur Verlosung und zum KiKA-Player finden Sie zeitnah auf kika.de und auf kommunikation.kika.de.

Online first: "FC Internat - Fußball ist unser Leben" ab 23. Mai 2024

Doku-Reihe - UT

Wie lebt es sich in einem Sportinternat - weit weg von Eltern, Familie und dem Freundeskreis, wie gehen junge Spieler*innen mit Druck um und welchen Unterschied macht es, ob man als Mädchen oder als Junge auf einer solchen Sportschule ist? In der Doku-Serie "FC Internat - Fußball ist unser Leben" (KiKA) werden vier Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren auf ihrem Weg zur Fußball-Karriere begleitet.

Für wen? Die Doku-Reihe eignet sich für alle Sport- und Fußballbegeisterten.

Die Doku-Reihe eignet sich für alle Sport- und Fußballbegeisterten. Wo schauen? Alle vier Folgen sind ab 23. Mai 2024 auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.

Mitmachen: Chats auf kika.de

6. Mai 2024: Mia Stieber (Ava Eilers) und Frederic Heidorn (Sascha Hauser) von "Schloss Einstein" sind ab 20:00 Uhr im KiKA-Chat

11. Mai 2024: Parallel zur Episode "Checkerin Marina - Der Pfadfinder-Check" (BR) können sich Kinder ab 19:25 Uhr mit Jojo, eine Protagonistin der Doku, auf kika.de austauschen

17. Mai 2024: Mit den "Die beste Klasse Deutschlands" Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell können Kinder ab 19:30 Uhr auf kika.de chatten

20. Mai 2024: Merle Sophie Eismann (Annika Barry), Marlon Beck (Matti Schneider) und Julie Marienfeld (Nesrin Schulze) von "Schloss Einstein" sind ab 20:00 Uhr im KiKA-Chat

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Jeden Monat gibt es neue Vorlesegeschichten: Juri liest am 1. Mai 2024 "Hier kommt keiner durch" und Singa am 15. Mai 2024 "Anna mag Oma und Oma mag Äpfel".

Tag der Feuerwehrleute in der KiKANiNCHEN-Welt am 4. Mai 2024

Auf kikaninchen.de finden Nutzende Videos, Spiele, Lieder, Ausmalbilder und Bastelideen zum Thema Feuerwehr. Nicht fehlen dürfen dabei natürlich "Feuerwehrmann Sam" (KiKA) und "Grisu - Der kleine Drache (ZDF). Auch in der KiKANiNCHEN-App können Kinder Feuerwehrvideos entdecken.

Online first: "SAÏD & ANNA" (SWR) ab 13. Mai 2024

Vorschulrealserie - UT

Saïd und Anna helfen Saïds Eltern in ihrer Werkstatt und schenken alten Sachen ein neues Leben. Dabei lernen die beiden auch die Kinder der Nachbarschaft kennen. Obwohl Saïd und Anna eine enge Freundschaft verbindet, könnten sie verschiedener nicht sein, aber gerade dadurch lernen sie so viel voneinander und bringen jedes Abenteuer zu einem guten Ende.

Für wen? Die Feelgood-Serie für Vor- und Grundschulkinder zeigt, wie sich jedes Problem kreativ lösen lässt, wenn man es nur gemeinsam angeht.

Die Feelgood-Serie für Vor- und Grundschulkinder zeigt, wie sich jedes Problem kreativ lösen lässt, wenn man es nur gemeinsam angeht. Wo schauen? Die ersten drei Episoden "SAÏD & ANNA" stehen ab 13. Mai 2024 auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App zur Verfügung. Anschließend werden montags bis freitags weitere Episoden online first veröffentlicht.

Geschenkideen und Videos zum Vater- und Muttertag auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Mit Bastelvorlagen von KiKANiNCHEN lassen sich zum Vater- und Muttertag Karten mit Liebesbotschaften anfertigen. Außerdem gibt es Ausmalbilder von "Zoés Zauberschrank", "Molang" und "KiKA-Baumhaus"-Fledermaus Fidi. Passend dazu finden sich in der KiKANiNCHEN-App Videos von "Odo", "Biene Maja" und "Mama Fuchs und Papa Dachs", in denen die Eltern im Mittelpunkt stehen.

Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de

Bei "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) wird vom 27. bis 31. Mai 2024 ein Sommerkranz gebastelt: Bastelanleitung und Begleitmaterial finden sich hier zum Download.

