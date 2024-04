KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Spuk unterm Riesenrad", "Ansage!", "SPEEED!" und "Maari - Abenteuer am Riff" für GOLDENEN SPATZ nominiert

Zahlreiche Formate aus dem KiKA-Angebot hoffen auf Auszeichnung der Kinderjury

Die Kino-Koproduktion "Spuk unterm Riesenrad" (KiKA/MDR/ZDF), das Gaming-Format "Ansage!" (KiKA) und die Animationsserie "Maari - Abenteuer am Riff" (KiKA) sind im Wettbewerb KINO-TV und das Web-Format "SPEEED!" (KiKA/WDR) im Wettbewerb DIGITAL des 32. Deutschen Kinder Medien Festivals GOLDENER SPATZ nominiert. Weitere KiKA-Angebote können ebenfalls auf einen Preis hoffen. Beim GOLDENEN SPATZ werden am 7. Juni 2024 die besten Kino- und TV-Beiträge sowie digitalen Medienangebote für Kinder prämiert. Dabei entscheidet die junge Zielgruppe selbst: zwei Kinderjurys vergeben die begehrten Trophäen.

"Spuk unterm Riesenrad" (KiKA/MDR/ZDF): Der spannende Klassiker des DDR-Fernsehens mit drei zum Leben erwachten Märchenfiguren aus der Geisterbahn wird in der Kino-Koproduktion neu interpretiert und in die heutige Zeit geholt. "Spuk unterm Riesenrad" ist eine Produktion der Mideu Films GmbH (Ingelore König) in Koproduktion mit KiKA, MDR und ZDF.

"Ansage!" (KiKA): Gaming-Stars stellen im Internet regelmäßig ihr Können unter Beweis. Was aber, wenn sie plötzlich nach den Regeln ihrer Fans spielen müssen? Bei dem Gaming-Format "Ansage!" sind Jugendliche aufgerufen, sie herauszufordern und sie in ihren Lieblings-Games so richtig zum Schwitzen zu bringen. Die KiKA-Produktion richtet sich an Zehn- bis 13-Jährige und wird von der Rocket Beans Entertainment GmbH umgesetzt.

"Maari - Abenteuer am Riff" (KiKA): Das Tintenfischmädchen Maari erlebt mit ihren Freundinnen und Freunden ständig neue Abenteuer am Riff. Egal, ob es ein Gespenst zu entdecken gilt, Meerestiere vor Angelhaken beschützt oder Müll beseitigt werden muss - sie stellen sich gemeinsam allen Herausforderungen. Die 3D-Animationsserie für Vorschulkinder greift Themen wie Freundschaft und die Verschmutzung der Meere auf und wird von Bigchild Entertainment GmbH im Auftrag von KiKA produziert.

"SPEEED!" (KiKA/WDR): Das YouTube-Format ist die perfekte Mischung aus Kreativität, Adrenalin und spannenden Racing-Showdowns. Es geht um Spaß und Mut - aber auch um Freundschaft und Teamgeist. Zwei Crews müssen ihr handwerkliches Können, technisches Know-how und sportliches Talent beweisen, um die Challenges zu bestehen. "SPEEED!" ist eine Koproduktion von KiKA und WDR und wird von der Dropout GmbH umgesetzt.

Mit der neuen Koproduktion "Grüße vom Mars" (NDR/hr/KiKA) wird das Kinder Medien Festival in diesem Jahr eröffnet. Das KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb) mit der Folge "Was ist die FSK" (NDR) und die Doku-Webserie "#Ukraine - Mein Land im Krieg" (Radio Bremen/rbb/hr/SWR/MDR/KiKA) aus der Reihe "Schau in meine Welt!" sind ebenfalls nominiert.

Weitere Formate aus dem KiKA-Angebot sind im Wettbewerb dabei: "logo! extra: Kinder in der Ukraine - ein Jahr im Krieg" (ZDF), "Elefant, Tiger & Kids" (MDR), "ICH bin ICH: Mia läuft im Watt" (rbb), "Mein Traum, meine Geschichte" (SWR), "Schau in meine Welt! Julia - Ich bin, wer ich bin" (rbb), "Unser Sandmännchen: Tor-Transporter" (rbb) und "Moppi und der Leckerladen" (rbb).

Der GOLDENE SPATZ ist das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien. 2024 wird zum 32. Mal eingeladen, sich einen Überblick über qualitativ hochwertige deutschsprachige Produktionen für Kinder zu verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

