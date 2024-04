KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Über Freundschaft, Identität und das Erwachsenwerden

Als in der Schule der Feueralarm losgeht, geraten fünf Jugendliche in eine ausweglose Situation: Sie werden verdächtigt, den Fehlalarm ausgelöst zu haben und müssen die Konsequenzen tragen. Wie sich zwischen ihnen nach und nach enge Freundschaften entwickeln, zeigt die zehnteilige Serie "ECHT friends" (ZDF) ab dem 3. April 2024 auf kika.de und im KiKA-Player und ab dem 5. April immer freitags um 15:00 Uhr bei KiKA.

"ECHT friends" führt die erfolgreiche Webserie "ECHT" (ZDF) fort. Für das neue Spin-off löst sich die Produktion von der Vorlage und startet mit neuem Cast wieder in einer sechsten Klasse. Die Serie wird von Studio Zentral im Auftrag des ZDF produziert. Regie führen Kokutekeleza Musebeni, Thùy Trang Nguyen und Joya Thome, Headautorinnen sind Maike Rasch und Âni Võ. Die Redaktion beim ZDF verantworten Franziska Guderian, Catharina Martin und Jens Ripke-Desaules.

Zum Inhalt: Der Feueralarm schrillt, die Sprinkleranlage läuft auf Hochtouren und in der Schule herrscht absolutes Chaos. Châu, Liv, Milli, Tom und Pit treffen im Keller aufeinander - und werden erwischt. Und da keiner von ihnen zugeben will, wer für den Alarm verantwortlich ist, bekommen sie alle eine Strafe. In den nächsten Wochen müssen sie gemeinsam die Strafarbeit erledigen, sich gezwungenermaßen in dieser Schicksalsgemeinschaft arrangieren und miteinander arbeiten. Zu Beginn ist das für alle eine ungewohnte Situation, doch dann entstehen aus der anfänglichen Distanz neue Freundschaften. Liv und Châu stehen im Vordergrund, die beide mit ganz unterschiedlichen Situationen zu kämpfen haben. Liv hat sich seit der Trennung der Eltern zurückgezogen, es fällt ihr nicht leicht, neue Freundschaften zu knüpfen. Châu dagegen erlebt das Spannungsfeld zwischen ihrem vietnamesischen Elternhaus und ihrem Leben außerhalb des Zuhauses als immer anstrengender. Sie fragt sich zunehmend, wie sie diese beiden Seiten vereinen und sich treu bleiben kann.

