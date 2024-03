KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Neu im April: Kinderfilme und -serien bei KiKA im Stream

Streaming-Highlights

Online first: 27. Staffel "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA)

Internatsserie - UT

Anhand des Tagebuchs ihrer verstorbenen Großmutter will Neuzugang Maxi ein Geheimnis aufdecken und merkt schnell, dass sie ohne Hilfe nicht weiterkommt. Die Neugierde des gesamten Internats ist geweckt und holt eine spannende Geschichte aus DDR-Zeiten in die Gegenwart.

Für wen? Für alle Fans der Kult-Serie "Schloss Einstein" und Kinder ab 10 Jahren.

Wo schauen? Neben den Premiere-Folgen der 27. Staffel ist jeden Montag eine weitere Folge online first auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Online first: "Tanoshii" (ZDF)

Battle-Show

Mit Content auf TikTok und YouTube thematisiert "Tanoshii" alles rund um Anime und Manga. Als Battle-Show ist "Tanoshii" bei KiKA zu sehen, bei der jeweils zwei junge Fans im Team mit wechselnden Hosts gegeneinander antreten. In fünf Spiel- und Quizrunden zeigen die Teams, wer sich in Sachen Anime und Manga am besten auskennt.

Für wen? "Tanoshii" (ZDF) ist das neue Zuhause für Anime- und Manga-Fans ab 12 Jahren.

Wo schauen? Drei Episoden "Tanoshii" stehen bereits auf kika.de und im KiKA-Player zur Verfügung. Im April gibt es immer donnerstags eine weitere Folge online first.

Online first: "Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult" und "Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott" (ZDF) ab 2. April 2024

Animationsfilme - UT

Ritter Rost hält sich für den mutigsten Ritter von ganz Schrottland. Großspurig meldet er sich freiwillig für jedes noch so gefährliche Abenteuer - was er sehr schnell wieder bereut. Wenn das Burgfräulein Bö und der Hausdrache Koks nicht wären, wäre er ziemlich aufgeschmissen.

Für wen? Die Animationsfilme basieren auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Jörg Hilbert und Felix Janosa und sind für Kinder ab 6 Jahren.

Wo schauen? Ab 2. April 2024 sind beide Filme online first auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. "Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott" ist auch in einer Audiodeskription-Fassung verfügbar.

Online first: "ECHT friends" (ZDF) ab 3. April 2024

Realserie - UT/AD

Als in der Schule der Feueralarm losgeht, geraten fünf Jugendliche in eine ausweglose Situation: Sie werden verdächtigt, den Fehlalarm ausgelöst zu haben und müssen die Konsequenzen tragen. "ECHT friends" zeigt, wie sich zwischen ihnen nach und nach enge Freundschaften entwickeln.

Für wen? "ECHT friends" handelt von Freundschaft, Identität und dem Erwachsenwerden und eignet sich für Kinder ab 10 Jahren.

Wo schauen? Ab dem 3. April 2024 immer mittwochs ist eine neue Folge der zehnteiligen Serie online first auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Online first: "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/ARD/hr) Schulbattles ab 4. April 2024

Vorrunden zum Schul-Quiz

Insgesamt 16 Schulklassen spielen in der neuen Vorrunde von "Die beste Klasse Deutschlands" in schulübergreifenden Challenge- und Quiz-Duellen um den Einzug in die Wochenshows. "Battlemaster" sind die Reporterin und Redakteurin Anna Klär, die Moderatorin Dilara Colak, der Content Creator Lukas White, die Journalistin Marie Brand sowie der YouTuber Julius Berger. Sie treffen die teilnehmenden Klassen und begleiten die Duelle in den Schulen.

Für wen? "Die beste Klasse Deutschlands" ist das größte Schul-Quiz Deutschlands und für alle wissbegierig Kinder ab dem Grundschulalter geeignet.

Wo schauen? Die Schulbattles sind ab dem 4. April 2024 19:30 Uhr online first auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Mitmachen: Chats auf kika.de

8. April 2024: Elly, Joshua und Chiara von "Schloss Einstein" sind ab 20:00 Uhr im KiKA-Chat

17. April 2024: Kennenlernen-Chat mit der neue Tierreporterin Nina von "Nina und die wilden Tiere" ab 19:50 Uhr auf kika.de

22. April 2024: Leon, Simon, Charlotte von "Schloss Einstein" sind ab 20:00 Uhr im KiKA-Chat

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Jeden Monat gibt es neue Vorlesegeschichten: Juri liest am 1. April "Pizza Katze" und am 15. April 2024 "Suppe ist fertig".

Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de

"ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA) ab 8. April 2024: Aufrufe und Anleitungen zum Basteln von Stecktieren.

Bei "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) wird vom 22. April bis 26. April 2024 ein kleiner Garten aus Papier gebastelt: Bastelanleitung und Begleitmaterial

