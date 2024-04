KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Die App für Kinder: KiKA-Player erhält umfangreiche Überarbeitung

Neue Funktionen und Usability-orientiertes Redesign

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Erfurt (ots)

Mit erweiterten Features und einem umfangreichen Redesign ist die Usability der neuen KiKA-Player-App intuitiver für Kinder nutzbar und garantiert Eltern einen geschützten Medienraum. In werbefreier Umgebung können Kinder ihre Lieblingsangebote aus der öffentlich-rechtlichen Formatwelt jederzeit und von überall entdecken. Mit über 3,4 Millionen Downloads ist das Streaming-Angebot erfolgreich bei Kindern von drei bis 13 Jahren.

Die Überarbeitungen im Überblick:

Verbesserte und vereinfachte Suche mit neuen Filterfunktionen für jedes Alter und alle Interessen

Optimierte, intuitive Nutzeroberfläche und Designwelt mit direktem Zugang zu persönlichen Lieblingsangeboten

Leichter Zugang zu barrierearmen Inhalten mit Untertiteln, Audiodeskription und in Deutscher Gebärdensprache

Wählbare Farben und Avatare sowie altersgerechte Anpassung der App-Nutzung im Elternbereich

"Kein Angebot für Kinder beinhaltet so vielfältigen und hochwertigen Content und bietet zudem einen solch sicheren Wohlfühlraum wie der KiKA-Player. Altersgerechte Genrevielfalt mit kindgerechten Informations-, Kultur-, Bildungs- und Beratungsangeboten von KiKA, ARD und ZDF in attraktiven Darstellungsformen und einem werbefreien Umfeld - das alles zeichnet die App aus", so Sven Steinhoff, Leiter der Redaktion Telemedien bei KiKA. "Der Relaunch ist ein wichtiger Meilenstein unserer Digitalagenda und stärkt unsere Position und Sichtbarkeit als führende öffentlich-rechtliche Kindermedienmarke."

Ankerpunkt im Alltag von Familien: KiKA mit ausgezeichneten Reichweiten und Imagewerten*

Laut repräsentativer Befragung ist der KiKA-Player unter den abgefragten Apps für Kinder die meistgenutzte Applikation der Drei- bis 13-Jährigen und wurde bisher über 3,41 Millionen Mal heruntergeladen. Die KiKANiNCHEN-App für Vorschüler*innen verzeichnet 1,93 Millionen, die 2022 gestartete KiKA-Quiz App 160.000 Downloads.

Im linearen TV überzeugt KiKA in seiner Sendezeit 6:00 bis 21:00 Uhr als Marktführer bei den Drei bis 13-Jährigen mit aktuell 14,1 Prozent.

2023 fanden 62 Prozent der befragter Sechs- bis 13-Jährigen KiKA "richtig gut", 23 Prozent nannten KiKA als ihr persönliches Lieblingsmedienangebot. Damit lag das KiKA-Gesamtangebot auf Platz 1, vor Netflix und Super RTL. 75 Prozent der Eltern halten KiKA für (sehr) gut geeignet für ihr Kind - mit deutlichem Abstand vor weiteren Anbietern.

Der KiKA-Player kann in den gängigen App Stores heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zu den neuen Möglichkeiten in der App, Erkenntnisse aus der Markt- und Medienforschung sowie eine neue Episode "Triff KiKA - Werkstattgespräche" mit Elisa Parchwitz, einer der Projektleiterinnen, finden Sie im Dossier unter kommunikation.kika.de.

*Quelle: iconkids & youth, repräsentative face-to-face Untersuchung bei 6- bis 13-Jährigen, n = 820 (Oktober 2023) / Downloadzahlen = Angaben aus den Stores (Stand 02.04.2024) / AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5, 03.04.2024, ZI: 6-21 Uhr; 01.01.-03.04.2024 Marktstandard: Bewegtbild (ab 01.01.2024), endg. gew. Daten (bis 26.03.2024)

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell