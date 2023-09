"Motorsägen Masters": Kraft trifft auf Kreativität

ARD Mediathek

Baden-Baden (ots)

Neues SWR Challenge-Format mit Kettensägenkünstler:innen und Ralf Moeller als Moderator / sechs Folgen ab 16. September 2023 in der ARD Mediathek

Treffen Motorsägen auf Holz, entstehen Schall, Schweiß und Späne - oder: Kunst. In sechs Folgen à 30 Minuten müssen in der neuen SWR Produktion "Motorsägen Masters" acht Carver:innen Können und Kreativität beweisen: Das Challenge-Format zeigt aufregende Battles und einen einzigartigen Einblick in die Welt der Motorsägenkunst. Ab 16. September 2023 in der ARD Mediathek.

Kreativität, Ausdauer und Strategie

Acht Kettensägenkünstler:innen treten in diesem Wettbewerb gegeneinander an. Ralf Moeller, deutscher Schauspieler und ehemaliger Bodybuilder, führt durch die vielseitigen Challenges. Der Stuttgarter Künstler Tim Bengel sowie Sylvia Itzen aus Buchholz in der Nordheide, eine der besten Carverinnen Deutschlands, stehen ihm dabei als fachkundige Jury zur Seite. Mit Kreativität, Ausdauer, Strategie und dem filigranen Umgang mit groben Maschinen erschaffen die Kandidat:innen in vorgegebenen Zeitfenstern aus Baumstämmen Kunst. Jeden Tag muss ein:e Kandidat:in den Wettbewerb verlassen, denn am Ende wird nur eine:r den Titel "Motorsägen Master" erringen und das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Leidenschaft, Kollegialität und Nachhaltigkeit

Die Kandidat:innen Julia Abheiden, Andy Aßmann, Uwe Hempel, Res Hofmann, Steffen Merla, Svea Schaffner, Christian Schmidt und Toni Werner verleihen der Show durch ihre Carving-Leidenschaft und ihr kollegiales Miteinander eine zusätzliche Dimension. Bei der Produktion wurde außerdem Wert auf einen schonenden und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen gelegt. So stammen die Baumstämme von Forstwirten aus der näheren Umgebung, für die Schmierung der Sägen kam ausschließlich biologisches Kettenöl zum Einsatz und das Restholz und die Holzabfälle wurden nach den Dreharbeiten weiterverarbeitet.

"Motorsägen Masters" ist eine Produktion von Dropout Films im Auftrag von SWR und hr.

Die Skulpturen, die im Rahmen der Produktion entstanden sind, können am Drehort an der "Lauschhütte" im Soonwald (Rhein-Hunsrück-Kreis/Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz) dauerhaft besichtigt werden.

"Motorsägen Masters": alle sechs Folgen ab 16. September 2023 in der ARD Mediathek.

Weitere Informationen unter: http://swr.li/motorsaegen-masters

Fotos unter: www.ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter

