ARD Mediathek - Die Highlights im Oktober 2023

München (ots)

Lubi - ein Polizist stürzt ab (SWR) Doku-Serie (4 x 30 Min.) Ab 9. Oktober 2023 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 9. Oktober 2023 | 23:05 Uhr | Das Erste (90 Min.) Der Berliner Polizist Rolf L., den alle Welt 'Lubi' nennt, arbeitet als erfolgreicher Teamführer der Brennpunkt-Streife im Görlitzer Park. Doch was niemand seiner Kolleginnen und Kollegen ahnt - der Drogenfahnder ist selbst kokainabhängig. Nach einem Dienstunfall gerät sein sorgsam aufrecht erhaltenes Doppelleben zwischen Polizeidienst, Familie und Sucht aus der Bahn. Er findet sich in einem internationalen Autoschieberring wieder, für den er im Drogenrausch Luxuskarossen durch ganz Europa fährt. Doch dann kommt das LKA ihm auf die Schliche. 250 Beamte sind an den Ermittlungen beteiligt, die auch zur Festnahme von Rolf L. führen. Um 120 Straftaten geht es schließlich vor Gericht. Rolf L. wird im Herbst 2020 zu vier Jahren Haft verurteilt. Seit April 2023 ist Rolf L. in einer externen Einrichtung untergebracht, wo seine Entlassung auf Bewährung erprobt wird. Podcast "Lubi - Ein Polizist stürzt ab" in der ARD Audiothek Y-Kollektiv (Radio Bremen/BR) Y-Kollektiv: Recht auf Abtreibung? Reportage (25 Min.) Ab 2. Oktober 2023 | exklusiv in der ARD Mediathek Offen über Abtreibung sprechen ist heute genauso ein Tabu wie in den 70ern, für Frauen wie für Männer. Die "Y-Kollektiv"-Reporterin hatte selbst vor zwei Jahren eine Abtreibung. In diesem Film setzt sie sich offen mit ihrer Entscheidung auseinander und reflektiert: Wie schwer ist es, sich für eine Abtreibung zu entscheiden? Was sagt der Vater? Wo kann der Abbruch durchgeführt werden? Wie geht es ihr danach? Bereut sie den Schwangerschaftsabbruch? Neben dieser sehr persönlichen Ebene diskutiert sie mit Abtreibungsgegnerinnen und -gegnern, trifft Ärztinnen und Ärzte, die Drohbriefe erhalten. Besonders: Auch die Perspektive von Männern, die ihr Kind gerne behalten hätten, wird beleuchtet. Sollten Frauen selbstbestimmt entscheiden können, ob sie ein Kind bekommen oder nicht? Y-Kollektiv: Tiere quälen im Netz Reportage (25 Min.) Ab 16. Oktober 2023 | exklusiv in der ARD Mediathek Ein Jugendlicher aus der Nähe von Delmenhorst tötet Ende 2022 in Deutschland eine Katze mit einem Bügeleisen und zerstückelt sie. Eine Frau trampelt im März 2022 mit High Heels Mäuse zu Tode. In brutaler Nahaufnahme zeigt ein Video im Mai 2023, wie eine junge Katze in einem Mixer nahezu eine Minute lang zerstückelt wird. All das und noch mehr ist online und frei zugänglich zu finden auf Plattformen wie TikTok, Instagram und Facebook. Der Handel mit solchen Tierqualvideos bringt Geld und sadistische Konsumentinnen und Konsumenten nutzen diese Darstellungen. Durch das Tierschutzgesetz Paragraf 17 steht Tierquälerei zwar unter Strafe - nicht aber die Darstellung von Tierleid. Tierschutzorganisationen kämpfen aktuell mit Kampagnen und auf politischer Ebene um eine Gesetz-Novellierung. "Y-Kollektiv"-Autorin Anne Thiele macht sich auf die Suche nach dem Ursprung solcher Qualvideos und konfrontiert Urheberinnen und Urheber, Konsumentinnen und Konsumenten und die Plattformen. Y-Kollektiv: Psychedelika in der Therapie Reportage (25 Min.) Ab 30. Oktober 2023 | exklusiv in der ARD Mediathek Wissenschaftliche Forschung an und mit Psychedelika wird gerade stark gehyped, sowohl von Forschenden als auch von Unternehmen. Die Erwartungen an die Substanzen und ihr Heilungspotenzial in Bezug auf psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen, Essstörungen oder Suchterkrankungen sind immens. Wie die Substanzen genau wirken und ob zum Teil vielversprechende Studienergebnisse bei allen Patientinnen und Patienten gleich sind, ist längst nicht abschließend belegt. Trotzdem gibt es schon Anbieter, die mit Psychedelika Geld verdienen wollen und die zum Teil mit fragwürdigen Geschäftsmodellen psychedelische Erfahrungen anbieten. Das Y-Kollektivtrifft Menschen, die sich im "Untergrund" selbst mit Psychedelika therapieren, fährt in die Niederlande zu einem Labor, in dem LSD Derivate - unerforschte Substanzen - hergestellt werden und konfrontiert einen Anbieter, der mit genau solchen Substanzen therapeutische Retreats offeriert. Y-Kollektiv in der ARD Mediathek Rabiat: Gottlos - wer hängt noch am Kreuz? (Radio Bremen/SWR) Reportage (45 Min.) Ab 9. Oktober 2023 | exklusiv in der ARD Mediathek Es ist eine historische Zäsur: Seit 2022 sind weniger als 50 Prozent der Deutschen Mitglied in einer der großen christlichen Kirchen. Was bedeutet diese Entwicklung konkret für die Gesellschaft? Was passiert in Zukunft mit den zehntausenden Kirchengebäuden in Deutschland? Was verändert sich auf den Dörfern, wenn die Kirche nicht mehr als Treffpunkt und Raum für gemeinschaftliches Leben genutzt wird? "Rabiat"-Reporterin Katja Döhne besucht Orte, an denen die schleichende Veränderung einer Republik, die nicht mehr mehrheitlich in einer der großen christlichen Kirchen ist, hautnah spürbar ist. "Rabiat" in der ARD Mediathek Sörensen fängt Feuer (NDR) Fernsehfilm (90 Min.) Ab 11. Oktober 2023 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 18. Oktober 2023 | 20:15 Uhr | Das Erste Kommissar Sörensen, endgültig in die friesische Provinz gezogen, hat genug mit sich selbst zu tun: Er leidet unter Einsamkeit, Schlaflosigkeit und innerer Unruhe - und will dennoch nichts mehr, als die Medikamente gegen seine Angststörung abzusetzen. Da überfährt er nachts auf der Landstraße beinahe eine junge, verstörte Frau: unterernährt, im Nachthemd und blind. Als sie Sörensen endlich ihre Identität verrät, eröffnet sich ihm ein Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen. Sörensen ist überfordert mit der Situation und mit sich selbst. Der Ort lehnt ihn ab, die Angst kehrt zurück - und bei einer Leiche wird es nicht bleiben. Charité intensiv: Gegen die Zeit (rbb) Doku-Serie (4 x 30 Min.) Ab 12. Oktober 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 16. Oktober 2023 | 21:45 Uhr | als 30-minütige ARD Story | Das Erste Versagen die Organe eines Menschen, beginnt ein Wettlauf mit dem Tod. Trotz hochtechnisierter Intensivmedizin und großem persönlichen Einsatz gelangen die Ärzte und Pflegenden der Berliner Charité und des Paulinenkrankenhauses immer wieder an den Punkt, an dem nur noch ein Spenderorgan das Leben ihrer Patienten retten kann. Es beginnt ein banges Warten, weil Politik und Gesellschaft bisher keine Antwort auf den akuten Mangel an Spenderorganen in Deutschland gefunden haben. Jeden Tag sterben drei Menschen in Deutschland, weil sie nicht rechtzeitig ein Spenderorgan erhalten haben. Zwei Jahre nach der Erfolgsserie Charité intensiv blicken Carl Gierstorfer und Mareike Müller wieder in den Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Empathisch und nah am Menschen wirft die 4-teilige Serie ein Schlaglicht auf eine der drängendsten gesundheitspolitischen Fragen unserer Zeit. Schroeder darf alles (SWR) Satire-Show (10 x 30 Min.) Ab 19. Oktober 2023 | vorab in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 19. Oktober 2023 | 0:30 Uhr | Das Erste Florian Schroeder präsentiert in "Schroeder darf alles" bissige Satire für alle, deren Moralkompass nicht nur in eine Richtung ausschlägt. In seiner neuen Satire-Sendung wird er zum Sprachrohr für alle, die nicht mehr klar sagen können, wo sie eigentlich politisch und moralisch stehen. Konfrontiert mit den aktuellen Problemstellungen der Welt ist Florian Schroeder für alle Sichtweisen offen, aber auch gleichermaßen von ihnen irritiert. Er steht dabei repräsentativ für eine Gesellschaft, die sich in vielen Fragestellungen nicht einig ist. Schroeder ist nicht alt. Er ist nicht jung. Er ist nicht links, er ist nicht rechts. Er ist Schroeder. Weltspiegel Doku: Roma in der Slowakei - Gibt es einen Weg aus der Armut? (MDR) Dokumentation (45 Min.) Ab 20. Oktober 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 13. November 2023 | 23:35 Uhr | Das Erste Rund 500 000 Roma leben in der Slowakei - in Bezug auf die Bevölkerungsgröße eine der stärksten Roma-Minderheiten in Europa. Die Roma leben größtenteils in Ghettos und Slumsiedlungen, in ärmsten Verhältnissen, mit nur wenigen Verbindungen zum Rest der slowakischen Bevölkerung. Seit Jahrzehnten gibt es Bestrebungen, die Roma gesellschaftlich zu integrieren, sie aus ihrer Parallelwelt herauszuholen. Die meisten Projekte - viele halbherzig initiiert - sind gescheitert. Teilweise auch aufgrund mangelnden Interesses oder der Resignation vieler Roma. Der Film geht der Frage nach, wieso die Integration einer Minderheit im modernen Europa über so lange Zeit immer wieder scheitert. Danko Handrick besucht Menschen und Projekte, begegnet ihnen auf Augenhöhe und möchte mit einem unvoreingenommenen Blick erfahren, wie es vielleicht gelingen kann, Vorurteile zu überwinden und hinter sich zu lassen. Total Control - Staffel 1 (arte/HR) Serie (6 x 55 Min.) Ab 20. Oktober 2023 | in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 19. Oktober 2023 | 21:45 Uhr | arte Als sich Alexandra Irving (Deborah Mailman) unerwartet einem Amokläufer in den Weg stellt, gerät sie schlagartig ins nationale Rampenlicht. Die couragierte, alleinerziehende Mutter mit Aborigine-Wurzeln wird in den Medien als Heldin gefeiert und zieht somit die Aufmerksamkeit der konservativen Premierministerin Rachel Anderson (Rachel Griffiths) auf sich. Die umstrittene Rachel sieht in Alex eine Goldmine für sich und ihre konservative Partei. In einem mutigen Schachzug wählt sie Alex als Senatorin, um ihre eigene Popularität zu steigern. Aber Alex möchte mehr sein als eine Marionette und Quoten-Aborigine: Sie will ihre marginalisierte Community stärken. Als eine indigene Teenagerin in Haft ums Leben kommt, wittert die frischgebackene Senatorin eine Vertuschung von Gewalt durch die Vollzugsbeamten. Alex trifft eine radikale Entscheidung - und bringt das politische Establishment gewaltig ins Wanken... Rabiat: Im Hochzeitsrausch - zwischen Konsum und Romantik (SWR) Reportage (45 Min.) Ab 23. Oktober 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 23. Oktober 2023 | 23:35 Uhr | Das Erste Wenn zwei Menschen heiraten, dann steht ein Heer von Dienstleistern bereit für die perfekte Inszenierung großer Gefühle. Alle müssen mitmachen: Brautleute, die Trauzeugen, Standesbeamte, Pfarrer oder Pfarrerin - und natürlich die Hochzeitsgesellschaft. Zwischen Junggesell(inn)enabschied und Ja-Wort, zwischen Hochzeitsmesse und Vorbereitungswahnsinn fragt sich Rabiat-Autor Manuel Möglich: Was macht ihn aus, den schönsten Tag im Leben? 100 Jahre Radio - Hört. Nie. Auf. Verschiedene Formate Ab 23. Oktober 2023 | in der ARD Mediathek Vom 14. bis 23. Oktober als Programmaktion auf den Kanälen der ARD und des Deutschlandradios Die ARD und das Deutschlandradio feiern den 100. Geburtstag des "Unterhaltungsrundfunks" in Deutschland mit einer Programmaktion vom 14. bis zum 29. Oktober 2023. Die ARD Mediathek zeigt den extra für sie produzierten Zweiteiler "Radio Memories - Hör-Geschichten aus 100 Jahren" (SR). Unter dem großen Programmangebot ist auch die Live-Übertragung des Benefizkonzertes des Bundespräsidenten unter dem Motto "100 Jahre Radio in Deutschland" (MDR) am 22. Oktober 2023 ab 11:00 Uhr im Ersten und der ARD Mediathek, begleitet von Dokumentationen wie "100 Jahre Radio - Deutschland On Air - Menschen.Macht.Musik" (MDR), "100 Jahre Radio im Südwesten (AT)" (SWR) oder "Rundfunkgeschichte(n)" (BR) sowie die Verfilmung von Heinrich Bölls Radiosatire "Dr. Murkes gesammeltes Schweigen" (HR) aus dem Jahr 1964. Podcasts zum Thema in der ARD Audiothek und die bewegendsten Radio-Momente zum Nachhören und Ansehen bei ardkultur.de Money Maker - neue Staffel Doku-Reihe (3 x 30 Min) Ab 24. Oktober 2023 | in der ARD Mediathek Katharina Kreitz - Hightech für Formel 1, Airbus und NASA (hr) Katharina Kreitz ist eine Pionierin der Technologie-Szene. Mit ihren revolutionären Hightech-Produkten hat sie den internationalen Markt erobert. Ihre Firma Vectoflow produziert einzigartige Strömungssonden aus Metall, passgenau aus dem 3D-Drucker. Zu ihren Kunden zählen internationale Unternehmen wie die Formel 1, NASA, Airbus und BMW. Innerhalb kürzester Zeit hat sich ihr Start-up zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Vectoflow ist mittlerweile 25 Millionen Euro wert und auf Expansionskurs. Der Film von Lisa Seemann erzählt Katharinas Erfolgsgeschichte mit all ihren Höhen und Tiefen. Michael Bolvin - Reich mit Plan B als Torwart-Influencer (MDR) Film von Sandro Gerber und Danny Voigtländer Michael Bolvin ist ein Selfmade-Geschäftsmann: Als Neunjähriger kommt er mit seiner Mutter nach Deutschland. Die Familie unternimmt alles, um Michaels Ziel Profi-Fußball zu unterstützen. Trotzdem platzt der Traum. Weil auch die Ausbildung am College zu langweilig ist, steigt er ins Social-Media-Business ein und verdient sein Geld mit selbstgedrehten Torwart-Videos, mit denen er bis zu 17 Millionen Menschen erreicht. Seine viralen Posts drehen sich ums Torwart-Dasein: mal ernsthaft mit kreativen Trainingsformen, mal mit Fokus auf den Spaß-Faktor. Seine Reichweite nutzt der Influencer, um über Werbepartnerschaften Geld zu verdienen. Die dritte Doku dreht sich um Dan Becker - reich durch "legales LSD" (WDR) Feuer & Flamme, Staffel 7 (WDR) Dokutainment-Serie (6 Folgen) Ab 26. Oktober 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 2. November 2023 | 20:15 Uhr | WDR Fernsehen In der siebten Staffel von "Feuer & Flamme" werden die Bochumer Feuerwehrleute mit besonders dramatischen Situationen konfrontiert. Bei einem Wohnungsbrand, der durch eine Fritteuse ausgelöst wird, geht es um Leben und Tod. Auch in einer zweiten Episode brauchen Menschen im Brandfall dringend Hilfe, Kinder stehen am Fenster und müssen gerettet werden. Neben Bränden gibt es aber auch ungewöhnliche Einsätze zu sehen, wie die Rettung eines Autofahrers, der auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat und nun droht, den Hang hinunterzurutschen. 50 Tage am Stück, 24 Stunden am Tag begleiteten Kamerateams die Feuerwehrleute im Ruhrgebiet bei ihrem herausfordernden Berufsalltag. Die Feuerwehrleute kommentieren ihren Einsätze und transportieren so ein hochemotionales Bild ihrer Arbeit, zeigen Mut und Entschlossenheit, aber auch Nachdenklichkeit und Mitgefühl. Feuer & Flamme in der ARD Mediathek Podcast in der ARD Audiothek Les Misérables (MDR) Serie (8 x 45 Min) Ab 27. Oktober 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 30. Oktober 2023 | MDR Fernsehen Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Umbrüche im Frankreich des frühen 19. Jahrhunderts erzählt "Les Misérables" die Geschichte von Jean Valjean (Dominic West), einem ehemaligen Sträfling, der vom Schatten seines früheren Lebens immer wieder eingeholt wird. Er lebt in ständiger Angst vor seinem Erzfeind, dem eiskalten Polizisten und früheren Gefängniswärter Javert (David Oyelowo), der fest entschlossen ist Valjean vor Gericht zu bringen. Unterdessen wird Fantine (Lily Collins), eine junge Frau aus der Arbeiterklasse, zu immer verzweifelteren Maßnahmen getrieben. Von ihrem reichen Liebhaber verlassen, muss sie allein für ihre kleine Tochter Cosette sorgen. Die Schicksale kreuzen sich, und während in den Straßen von Paris eine Revolution ausbricht, beginnt für Jean Valjean eine epische Reise zu Selbstakzeptanz, Erlösung und Liebe. Bergfreundinnen - Bikepacking nach Paris (BR) Doku-Serie (3 x 45 Min.) Ab 28. Oktober 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 30. November 2023 | BR Fernsehen 20 Tage, an die 1.500 Kilometer und weit über 10.000 Höhenmeter: Die Hosts des erfolgreichen Podcasts "Bergfreundinnen" machen sich auf mit dem Fahrrad von München nach Paris. Alles, was Kaddi, Cathi und Toni auf ihrer ganz persönlichen Tour de France dabeihaben, sind drei Fahrräder, ein Zelt und die Hilfe ihrer Community. In ihrem letzten Abenteuer überquerten die drei "Bergfreundinnen" die Alpen. In den Bergen macht ihnen ohnehin niemand so schnell was vor. Aber schaffen sie das hohe Pensum auch im Sattel? Drei Wochen lang gemeinsam im Zelt oder auf fremden Sofas schlafen? Einen legendären Tour-de-France-Pass fahren? Parlament, Staffel 3 (WDR/ONE/SWR) Serie (10 x 30 Min.) Ab 30. Oktober 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: ab 6. November 2023 | ONE Im EU-Parlament werden die Karten neu gemischt. Auch in den zehn neuen Folgen dreht sich alles um politische Intrigen, Scharmützel und Manipulationen rund um das Europaparlament. Samy (Xavier Lacaille) hat sich zum politischen Berater hochgearbeitet, während Rose (Liz Kingsman) eine Karriere als freiberufliche Journalistin anstrebt. Michels (Philippe Duquesne) Amtszeit als Präsident neigt sich dem Ende entgegen und Martin (Johann von Bülow) findet sich wieder mitten im Kampf um die Präsidentschaft. Valentine (Georgia Scalliet) kehrt nach Brüssel zurück und wird dort als neue französische Kommissarin gehandelt. Wieder einmal sorgt sie für mächtig Wirbel und löst einen Konflikt zwischen der Kommission und dem Parlament aus, bei dem sich jeder für eine Seite entscheiden muss. Die Serie ist sowohl in synchronisierter Fassung als auch in der Originalfassung in der ARD Mediathek abrufbar. Staffel 1 und 2 in der ARD Mediathek ARD Crime Time: Mord, Macht, Medien - Der Fall Jens Söring (NDR/SWR) True-Crime-Serie (3 Folgen) Ab 31. Oktober 2023 | online first in der ARD Mediathek Lineare Ausstrahlung: 1. November 2023 | 22:45 Uhr | NDR Fernsehen Es ist einer der spektakulärsten True-Crime-Stoffe der letzten Jahrzehnte: Am 30. März 1985 werden die Eltern der Studentin Elizabeth Haysom in ihrem Haus in Virginia brutal ermordet. Haysoms Freund - der deutsche Diplomatensohn und Student Jens Söring - gesteht zunächst die Tat und wird vor laufenden Kameras zu zweimal lebenslänglich verurteilt. 2019, nach 33 Jahren in Haft, wird Söring aus den USA nach Deutschland abgeschoben. Er kommt frei, ohne freigesprochen worden zu sein - und behauptet bis heute, unschuldig zu sein. Die "ARD Crime Time"-Doku-Serie erzählt, wie der Kampf um die Wahrheit im Fall Söring von Beginn an auch eine Medienschlacht ist. Und wie es Jens Söring immer wieder gelingt, seine Version der Geschichte in Gesellschaft, Politik und Medien wirkungsvoll zu verbreiten. ARD Crime Time in der ARD Mediathek

