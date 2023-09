ARD Mediathek

ARDMediathek.de | Kultur NEWSLETTER

Bild-Infos

Download

München (ots)

Aktuelle Programmtipps aus der ARD Mediathek | Die Redaktion empfiehlt Dokus, Reportagen, Filme u. a. aus dem Bereich Kultur in der ARD Mediathek.

ardmediathek.de/kultur

--------------------------------------

KUNST UND MUSIK

Soundtrack of Arts

Drei Teile | Dauer: jeweils 26 Minuten, online bis 26. November 2023

Was macht Bildende Kunst so attraktiv für die Musik, was vereint die Kunst mit Pop und Klassik? Ästhetisch schöner Dreiteiler, der die Verbindung der verschiedenen Kunst-Bereiche beleuchtet und Fragen klärt wie: Was begeistert Rapper an Leonardo da Vinci? Warum sieht Lady Gaga ihr Leben als unvollendetes Kunstwerk? Was verbindet Mondrians Werke mit New York? Was verbindet Picasso mit Hiphop?

Soundtrack of Arts | ARD Mediathek

--------------------------------------

DESIGNER-GESCHICHTE

Auf roten Sohlen mit Christian Louboutin

Dauer: 57 Minuten, online bis 19. September 2023

Schuhdesigner Christian Louboutin verrät, wo er sich für neue Kreationen inspirieren lässt und erlaubt Einblicke in seine Welt der Schuhe mit den roten Sohlen.

Auf roten Sohlen | ARD Mediathek

--------------------------------------

COMIC-GESCHICHTE(N)

BÄM!

Dauer: je nach Folge 19 bis 24 Minuten, online bis 24. August 2028

BÄM! - So der Titel der im Comic-Stil erzählten Serie über die Geschichte der Comics. BÄM! erzählt die Comicgeschichte von Deutschland, den USA, Frankreich & Belgien und Japan und begleitet vier gescheiterte Comicfiguren, denen in einem Kurhotel ein unerwartetes Abenteuer bevorsteht.

BÄM! | ARD Mediathek

--------------------------------------

MYTHOS NACHTLEBEN

EXZESS Berlin - Hauptstadt der Clubs

Dreiteilige Doku-Serie ab 7. September 2023 - exklusiv für die ARD Mediathek

Berlin ist die Hauptstadt der Clubkultur. Nirgends, so der Ruf, wird länger, exzessiver, freier gefeiert als hier. Die Serie erkundet das sagenumwitterte Berliner Nachtleben und erzählt zugleich aus fünf Jahrzehnten Clubkultur.

Denn die Freiheit der Berliner Nacht ist ein Mythos mit Tradition.

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell