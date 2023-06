KORREKTUR: Ringier-Topmanagerin Ladina Heimgartner: "Wir erzählen Geschichten - und das kann niemand so gut wie wir"

Medienfachverlag Oberauer GmbH

Ringier-Topmanagerin Ladina Heimgartner: "Wir erzählen Geschichten - und das kann niemand so gut wie wir"

Wien (ots)

Ladina Heimgartner eröffnet heute den European Publishing Congress in Wien mit einer visionären Keynote.

Aufbruchstimmung in einer Zeit massiver Umbrüche in der Medienbranche: Mit einem im positiven Sinne aufrüttelnden Eröffnungsvortrag von Ladina Heimgartner, Head of Global Media von Ringier und CEO der "Blick"-Gruppe in der Schweiz, hat der diesjährige European Publishing Congress in Wien begonnen. Vor einem voll besetzten Auditorium im Palais Niederösterreich machte sie den Medienprofis und Verlagsmanagern aus dem gesamten europäischen Raum Mut, sich selbstbewusst mit den jüngsten technologischen Entwicklungen auf dem Feld der generativen Künstlichen Intelligenz auseinanderzusetzen.

Zentrales Kongress-Thema mit vielen renommierten Branchenkennern und Referenten sind die Herausforderungen, die sich durch KI-Technologien für den Journalismus und das Geschäftsmodell der Medienhäuser ergeben. "Wir haben es mit einer tektonischen Verschiebung zu tun", sagte Heimgartner in ihrer Key Note. "Geschäftsmodelle müssen ganz neu gedacht werden."

Nach den disruptiven Umbrüchen, zunächst durch den Siegeszug des weltweiten Internets, später durch das Aufkommen von Smartphones, haben Anwendungen wie ChatGTP das Potential, die Medienlandschaft noch einmal komplett zu verändern. Die ersten beiden Entwicklungsstufen hatten die Branche zunächst stark verunsichert. "Ich bin davon überzeugt, dass wir es diesmal schaffen", so Ladina Heimgartner. Aus den letzten beiden Veränderungsschüben haben man viel gelernt - auch mit Blick darauf, nun profitable KI-Strategien zu entwickeln.

Allerdings sehen sich viele Medienunternehmen auch mit neuen Mitbewerbern konfrontiert. "Wir müssen damit rechnen, dass die Markteintrittshürde sinkt", so die Topmanagerin aus der Schweiz. Zudem können sich bestehende Angebote nicht davor schützen, von KI-Mechanismen erfasst zu werden. "Nichts wird mehr zu regional, zu lokal oder zu nischig sein, um nicht von den Crawlern entdeckt zu werden." Diese machten auch nicht vor Pay Walls Halt.

Dennoch appelliert Ladina Heimgartner an die Branchenkollegen, der Diskussion um KI in den Medien mit Gelassenheit sowie Offenheit zu begegnen und sich der eigenen Stärken zu versichern. "Menschen suchen Menschen", sagt sie. "Wir erzählen Geschichten - und das kann niemand so gut wie wir."

Der European Publishing Congress vom 14. bis 15. Juni richtet sich an Führungskräfte aus den Bereichen Redaktion, Digital, Design und Management. Er wird von Readly, dem Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ), dem Land Niederösterreich und der Brauunion Österreich unterstützt.

Weitere Infos zum Kongress: https://www.publishing-congress.com

Zur Bildergalerie: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/30134

