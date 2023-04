Medienfachverlag Oberauer GmbH

DPRG verleiht PR-Preis 2023 in 25 Kategorien

Hannover

In Hannover wurde am Donnerstagabend der Internationale Deutsche PR-Preis der DPRG verliehen. Mit der Auszeichnung würdigt der Berufsverband Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V. (DPRG) Kommunikationskampagnen aus dem deutschsprachigen Raum in 25 Kategorien.

Vor ausverkauftem Haus in der Königlichen Reithalle "Cavallo" wurde in Gestalt von knapp 60 Shortlist-Nominierungen das breite inhaltliche und handwerkliche Spektrum professioneller Kommunikation deutlich. Insgesamt waren mehr als 250 Wettbewerbsbeiträge ins Rennen gegangen.

Doppelt erfolgreich war eine Kampagne rund um den 100. Geburtstag der Marke "Haribo" von den Agenturen LHLK, Jung von Matt Spree und Cooper Copter: Sie wurde in den Kategorien "Absatzorientierte Kommunikation" sowie "Inszenierung- und Live-Kommunikation" ausgezeichnet. Auch die Kampagne "Hetzjaeger. Antifacist Algorithms" von Philipp und Keutje im Auftrag von Laut gegen Nazis e.V. erhielt zwei Trophäen: bei "Issues - Konflikte - Krisen" sowie in der neuen Kategorie "Datengetriebene Kommunikation". Mit zwei verschiedenen Projekten aus seinem von der Pandemie geprägten Jubiläumsjahr räumte Carl Zeiss ab, gemeinsam mit seiner Agentur Wildstyle Network.

Prof. Dr. Peter Szyszka wurde für seine ehrenamtliche Arbeit als Vorsitzender der Jury des PR-Preises mit einer Ehrenmitgliedschaft der DPRG gewürdigt. Szyszka (Hochschule Hannover) übergibt den Juryvorsitz an Prof. Dr. Olaf Hoffjann (Universität Bamberg).

Mit der seit 1970 verliehenen Auszeichnung will das Berufsnetzwerk DPRG Nutzen stiften, Inspiration geben und gute Kommunikationsarbeit würdigen. Veranstalter im Auftrag der DPRG ist der Medienfachverlag Oberauer. Der Internationale Deutsche PR-Preis der DPRG wird unterstützt von Unicepta, E.ON, Bosch, Continental, Deutsche Post DHL, Roche, Siemens und Sparkasse KölnBonn.

Bilder von der Preisverleihung und ausführliche Informationen zu allen Nominierten und Gewinnern gibt es ab Dienstag, den 2. Mai 2023 auf https://pr-preis.de/. Die Ausschreibung für 2024 startet im Juli dieses Jahres, Einsendeschluss ist Mitte Oktober.

Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell