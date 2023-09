KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die beste Klasse Deutschlands": Start der Herbststaffel am 15. September 2023

18. Ausgabe von Deutschlands größtem Schulquiz mit Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell

Erfurt (ots)

Wissensfragen, Experimente, Gäste und 16 Schulklassen aus ganz Deutschland: Die "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) startet am 15. September 2023, zu sehen immer freitags um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player. Die vier besten Klassen aus den Wochenshows sind im Superfinale am 7. Oktober 2023 um 8:00 Uhr im Ersten und am 14. Oktober 2023 um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player zu sehen.

Mit dabei sind in dieser Herbststaffel:

Klasse 7C des Christoph-Jakob-Treu-Gymnasiums aus Lauf an der Pegnitz

aus Lauf an der Pegnitz Klasse 6A des Gymnasiums aus Parsberg

aus Parsberg Klasse 7B des Schwarzwald-Gymnasiums aus Triberg

aus Triberg Klasse 6/1 des Johanna-Geissmar-Gymnasiums aus Mannheim

aus Mannheim Klasse 7/1 des Heinrich-Hertz-Gymnasiums aus Berlin

aus Berlin Klasse 7F der Heinrich-Hertz-Schule aus Hamburg

aus Hamburg Klasse 7A der König-Heinrich-Schule aus Fritzlar

aus Fritzlar Klasse 6C der Winfriedschule aus Fulda

aus Fulda Klasse 6F des Recknitz Campus aus Laage

aus Laage Klasse 6/1 der IGS Querum aus Braunschweig

aus Braunschweig Klasse 7C des Gymnasiums aus Frechen

aus Frechen Klasse 6B der Integrierten Gesamtschule Bonn-Beuel

Bonn-Beuel Klasse 7B des Peter-Wust-Gymnasiums aus Merzig

aus Merzig Klasse 7C des Bertolt-Brecht-Gymnasiums aus Schwarzenberg/Erzgebirge

aus Schwarzenberg/Erzgebirge Klasse 6 Okapis des Evangelisches Gymnasium Lernwelten Großdeubens aus Böhlen

aus Böhlen Klasse 6A der Lornsenschule aus Schleswig

Zum Auftakt freut sich das Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell auf die Klasse 7C des Christoph-Jakob-Treu-Gymnasiums aus Lauf an der Pegnitz, die 7/1 des Heinrich-Hertz-Gymnasiums aus Berlin, die 7A der König-Heinrich-Schule aus Fritzlar und die 7C des Bertolt-Brecht-Gymnasiums aus Schwarzenberg/Erzgebirge. Die Studiogäste der vier Wochenshows bringen viele Quiz-Überraschungen mit: Film-Tiertrainer Marco Heyse sorgt für staunende Gesichter, Gymnastikball-Artistin Monique Schröder, Beatboxer Madox und ein fliegender Bionik-Roboter stellen die Klassen im Studio vor besondere Aufgaben.

In der KiKA-Quiz App gibt es als Warm-up zur neuen Staffel ab sofort ein "Die beste Klasse Deutschlands - Spezial" mit exklusiven Fragen. Und live bei den Shows dabei sein und mitraten kann man natürlich auch wie gewohnt. Jede Menge Hintergrundinformationen und exklusiven Zusatz-Content gibt es auf kika.de zu entdecken. Parallel zur letzten Wochenshow der Herbststaffel steht Moderatorin Clarissa dem KiKA-Publikum am 6. Oktober im Chat auf kika.de zur Verfügung.

"Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA und ARD. Redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Thomas Miles. Für Das Erste zeichnen Tanja Nadig und Steffi Fehnle vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.

Weitere Informationen sowie Wissenswertes rund um "Die beste Klasse Deutschlands" finden Sie auf kommunikation.kika.de.

