KiKA-Koproduktion "Träume sind wie wilde Tiger" gewinnt bei den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt

'Der besondere Kinderfilm' erhält Auszeichnung in Halle (Saale)

Erfurt (ots)

"Träume sind wie wilde Tiger" (KiKA/rbb/NDR) hat bei den diesjährigen Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt den Deutschen Filmmusikpreis in der Kategorie "Beste Musik im besonderen Kinderfilm" gewonnen. Verliehen wurde die Auszeichnung am Samstag, dem 29. Oktober, zum Abschluss der Filmmusiktage im Puschkinhaus in Halle (Saale). Komponisten der Filmmusik von "Träume sind wie wilde Tiger" sind Johannes Repka, Peter Plate und Ulf Leo Sommer. Über den Preis kann sich nicht nur KiKA als federführender Sender freuen, sondern auch die Initiative 'Der besondere Kinderfilm', durch deren Kooperation der Film verwirklicht wurde. Die Initiative engagiert sich seit 2013 für die Entwicklung und Förderung von Kinderfilmstoffen, die nicht auf einer Vorlage oder Marke basieren.

"Wir sind wirklich stolz, dass die Musik von 'Träume sind wie wilde Tiger' bei den Filmmusiktagen ausgezeichnet wurde. Neben 'Träume sind wie wilde Tiger' zeigen wir zum 25. KiKA-Geburtstag mit 'Madison - ungebremste Girlpower', den wir gemeinsam mit dem MDR realisiert haben, und 'Into The Beat - Dein Herz tanzt', bei dem das ZDF unser Partner ist, zwei weitere Filme aus der Initiative 'Der besondere Kinderfilm'", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "2023 kann die Musik von 'Träume sind wie wilde Tiger' bei LOLLYWOOD und im KiKA-Player dann hautnah erlebt werden."

Der Film erzählt vom zwölfjährigen Ranji Ram, der mit seiner Familie von Mumbai nach Berlin zieht. Damit scheint sein Traum von einer Karriere als Bollywood-Star zu enden. Der Alltag in Deutschland ist nicht mit den farbenfrohen und energiegeladenen Hochglanz-Videos zu vergleichen, in die sich Ranji träumt. Auch die anderen Kinder torpedieren Ranjis Bemühungen, doch noch ein Casting-Video für einen Bollywood-Film aufzunehmen.

"Träume sind wie wilde Tiger" ist eine Produktion der NFP media rights GmbH & Co. KG (Produzenten: Alexander Thies, Clemens Schaeffer) in Koproduktion mit KiKA, rbb und NDR. Gefördert wird der Film von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), dem Deutschen Filmförderfonds (FFA/DFFF) und dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) im Rahmen der Initiative 'Der besondere Kinderfilm'. Regie führt Lars Montag. Die Redaktion bei KiKA verantwortet Stefan Pfäffle, bei rbb und NDR obliegt Anja Hagemeier und Ole Kampovski die Verantwortung. In den Hauptrollen stehen die beiden Jungdarsteller*innen Shan Robitzky (Ranji) und Annlis Krischke (Toni) vor der Kamera. An ihrer Seite spielen unter anderen Herbert Knaup ("Hanne" 2019), Adriana Altaras ("Das perfekte Geheimnis" 2019), Murali Perumal ("3 Engel für Charlie" 2019), Irshad Panjatan ("Der Schuh des Manitu" 2001), Roberto Blanco sowie der Bollywood-Star Terence Lewis.

