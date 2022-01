KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena"

Temporeiches Geschichtsformat mit den Zwillingen Lisa und Lena ab 8. Januar bei KiKA

Erfurt (ots)

Bei "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" (SWR) gehen die Zwillinge auf eine temporeiche, spannende und lustige Zeitreise in die Vergangenheit und entdecken die Geschichte der Fotografie, Gleichberechtigung, Raumfahrt oder Mode. KiKA zeigt das elfteilige Format "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" ab 8. Januar samstags um 20:10 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player.

Was verbindet so unterschiedliche Alltagsthemen wie Telefonie, Mode, Raumfahrt, Verbrechen, Operationen oder Feuerwehr? Sie alle haben eine bewegte Geschichte, die mit Lisa und Lena für alle nachvollziehbar wird. Neben Tempo und Spaß steht "TickTack" vor allem für Action: Lisa und Lena entdecken und probieren so viel wie möglich selbst. Animationen und Archivmaterial verschaffen weiterführende Einblicke oder dienen als Impuls für die Entdeckungstouren der Zwillinge. Die beiden schildern ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über das Leben in vergangenen Zeiten aus ihrer eigenen Perspektive.

"TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" isteine Produktion von Tvision. Die Redaktion beim SWR hat Imogen Nabel unter der Leitung von Stefanie von Ehrenstein. Ab 8. Januar zeigt KiKA immer samstags um 20:10 Uhr eine von elf Episoden.

Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell