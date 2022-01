KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Ben startet mit Lisa & Lena, Anke Engelke, Julia Beautx und Timon Krause ins neue Jahr

"KiKA LIVE"-Highlights im Januar

Ben startet mit einer Vielzahl an Promis ins neue Jahr: Er trifft neben den Influencerinnen Lisa und Lena, Komikerin Anke Engelke, Social Media-Star Julia Beautx und Mentalist Timon Krause. "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.

Ben und Jess im Sortierwettbewerb am 6. Januar um 20:00 Uhr

Die "KiKA LIVE"-Moderator*innen steigen wieder in die Battle-Arena. Diesmal wird ihr Wissen in den Bereichen Musik, Stars und Food getestet. Sie müssen vorgegebene Antworten in die richtige Reihenfolge bringen. Wer kennt sich besser aus mit Skills, Klicks und Likes? Aber Vorsicht - denn wer falsch sortiert, verliert!

Ben trifft Lisa & Lena am 8. Januar um 20:00 Uhr

Ben besucht die Influencerinnen am Set des neuen Formats "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena" (SWR). Die berühmten Zwillinge finden heraus, wie das Leben ohne Smartphone funktioniert hat oder welche Mode früher im Trend war.

Ben trifft Anke Engelke am 13. Januar um 20:00 Uhr

Die Komikerin und Schauspielerin hat schon vielen Charakteren ihre Stimme geliehen. Im Animationsfilm "Hotel Transsilvanien 4 - Eine Monster Verwandlung" spricht sie zum zweiten Mal die Rolle von Draculas Geliebter "Käptn Ericka". Ben trifft Anke im Tonstudio und bekommt Tipps rund ums Synchronisieren.

Ben trifft Julia Beautx am 20. Januar um 20:00 Uhr

Social-Media-Star Julia Beautx singt, schauspielert und synchronisiert die coole Luchsdame Nooshy im neuen Animationsfilm "Sing 2 - Die Show deines Lebens". Worum es im Film geht und wie viel sie mit ihrem Filmcharakter gemeinsam hat, verrät Julia Ben beim Interview in Berlin.

Ben trifft Timon Krause am 24. Januar um 20:00 Uhr

In Schere, Stein, Papier kann Ben niemand schlagen - bis jetzt. Ben trifft Europas besten Mentalisten Timon Krause und tritt gegen ihn an. Ob er tatsächlich Bens Gedanken lesen kann und gegen ihn im "Schnick, Schnack, Schnuck!" gewinnt? Timon nimmt Ben mit in die Welt der Mentalmagie und bringt ihn gemeinsam mit den Publikum zum Staunen.

Alle Produktionen fanden unter Einhaltung der gültigen Pandemieschutzregelungen statt.

"KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Popmagazin, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.

