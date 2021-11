KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Junior ESC 2021: "IMAGINE US"- Release Day für Paulines Song und Musikvideo

Noch 37 Tage bis zum internationalen Musikevent in Paris

Erfurt

Pauline macht sich bereit für ihre musikalische Reise: Mit der heutigen Veröffentlichung ihres Songs "IMAGINE US" mitsamt Musikvideo, ist der Junior ESC zum Greifen nah. Am 19. Dezember wird die junge Sängerin den Song live auf der großen internationalen Bühne in Paris performen - insgesamt 19 Länder sind bei der Ausgabe in diesem Jahr dabei. Fans finden ab heute das Musikvideo des deutschen Beitrags auf kika.de, im KiKA-YouTube-Kanal und auf eurovision.de.

Damit rückt der internationale Wettbewerb immer näher. Deutschland ist zum zweiten Mal beim Junior ESC dabei.

Pauline: "Es ist für mich eine total große Ehre, Deutschland in Paris vertreten zu dürfen. Das wird sicher eine tolle Erfahrung und es ist schon lange mein Traum, einmal auf einer so großen Bühne zu singen."

Tatkräftige Unterstützung hat die 12-Jährige dabei von ihren Freund*innen erhalten, die im Video mittanzen. Komponiert wurde "IMAGINE US" von Alex Henke, Torben Brüggemann und Ricardo Munoz. Der Song ist im Boogie Park Studio Hamburg entstanden. Am 26. November wird Pauline "Imagine Us" live beim "KiKA Award" performen, bevor sie dann die große Junior ESC Bühne in Paris betritt.

Der 19. Junior Eurovision Song Contest findet am Sonntag, dem 19. Dezember 2021, in der La Seine Musicale statt. Ausrichter ist France Télévisions in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Gemeinsam mit dem NDR verantwortet KiKA die deutsche Beteiligung. KiKA zeigt den Junior ESC live ab 17:00 Uhr. Das Motto in diesem Jahr lautet "Imagine" ("Stell Dir vor").

Weitere Informationen gibt es auf kika.de, eurovision.de und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de. Hier steht für registrierte Nutzer*innen Bildmaterial zum Download bereit.

Die Produktion fand unter Einhaltung der gültigen Pandemieschutzregelungen statt.

