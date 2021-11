KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point" Mystery, Drama und Coming of Age : Neue Live-Action-Serie ab 10. November bei KiKA

Erfurt (ots)

In der neuen Mystery-Serie "Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point" (ZDF) deckt Teenagerin Issie Brown die Geheimnisse um ein mysteriöses Wildpferd und eine Bedrohung für die Umwelt in Neuseeland auf. KiKA zeigt die Premiere ab 10. November 2021, montags bis freitags um 15:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.

Nach ihrer Ankunft im neuseeländischen Hinterland wird die 14-jährige Issie Brown Hals über Kopf in ein Abenteuer um das rätselhafte Wildpferd Blaze verwickelt. Als sie Kontakt zu einer Reiterclique rund um die etwas hochnäsige Natasha findet, möchte Issie reiten lernen. Die neuen Freundschaften und das neue Hobby helfen ihr, aus der Trauer um ihren Vater herauszukommen. Doch mysteriöse Visionen von einem Schimmel am Strand und einem Schiffsunglück sowie ein immer offensichtlicher werdendes Verbrechen an der Umwelt wecken ihre Neugier. Gemeinsam mit ihrer neuen Clique will sie die Zusammenhänge herausfinden.

"Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point" basiert auf der Romanreihe "Pony Club Secrets" von Stacy Gregg. Die Live-Action-Serie vereint Elemente aus Abenteuer, Drama sowie Fantasy und besticht mit emotionalen Verwicklungen der sympathischen Charaktere, mystischen Momenten und Aufnahmen von Pferden in der Natur.

Die Serie ist eine Produktion von Libertine Pictures, Slim Film + Television für BBC in Zusammenarbeit mit Seven Network und TVNZ. In Koproduktion mit dem ZDF. Die Redaktion beim ZDF verantworteten Franziska Guderian und Karsten Klüner.

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell