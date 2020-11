ZDF

Sonntag, 29. November 2020, 17.55 Uhr

Adventskonzert aus Dresden

Als besinnlichste Zeit des Jahres steht der Advent für das Innehalten, für stille Momente. Das Adventskonzert aus der Dresdner Frauenkirche bietet eine festliche Auszeit zum Jahresausklang.

Es findet Corona-bedingt ohne Publikum statt. Präsentiert von Schauspielerin Stephanie Stumph gibt es dennoch ein feierliches Programm mit Sopranistin Aida Garifullina, Tenor Daniel Behle und der Staatskapelle Dresden, dirigiert von Antonello Manacorda.

Mit ihrem grandiosen Gesang füllen die solistischen Gäste das beeindruckende Dresdner Gotteshaus: Die russische Sopranistin Aida Garifullina ist seit mehreren Jahren Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper, Gastengagements führten sie bereits an viele internationale Opernhäuser. Doch Aida Garifullina ist nicht nur in der Opernwelt bekannt: Gemeinsam mit Robbie Williams sang sie bei der Eröffnungsfeier der Fußballweltmeisterschaft 2018. Auch in die Kinowelt ist Garifullina eingetaucht: Im Film "Florence Foster Jenkins" spielte sie die legendäre Opernsängerin Lily Pons.

Tenor Daniel Behle ist bekannt für seine stimmliche Vielseitigkeit, die ihm ein breites Repertoire von Barock bis zu Kompositionen der Gegenwart ermöglicht. Als Konzert- und Operntenor ist er erfolgreich zu Gast in internationalen Konzertsälen und Opernhäusern. Für das Adventskonzert bringt Daniel Behle seine Leidenschaft für das geistliche Repertoire mit in die Frauenkirche nach Dresden.

Die musikalische Leitung dieses besonderen Adventskonzertes mit Werken unter anderem von Bach, Haydn, Mozart und Verdi übernimmt der italienische Dirigent Antonello Manacorda. Seit zehn Jahren ist er Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam. Seine erfolgreiche Arbeit mit diesem Orchester macht ihn zum gefragten Gastdirigenten vieler internationaler Opernhäuser und Sinfonieorchester. In der Saison 2020/21 ist Antonello Manacorda auch Gastdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

Musikerinnen und Musiker der Sächsischen Staatskapelle Dresden werden das Konzertprogramm zusätzlich solistisch gestalten: Céline Moinet ist seit 2008 Solo-Oboistin der Staatskapelle und bringt mit dem "Adagio" aus Alessandro Marcellos Oboenkonzert einen Klassiker der Barockmusik in die barocke Frauenkirche. Das Dresdner Ensemble "Semper Brass" ist 1994 von Mitgliedern der Staatskapelle gegründet worden und bereichert das Konzert mit adventlich-weihnachtlichen Klängen auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche.

Komplettiert wird das diesjährige Adventskonzert durch den Kammerchor der Dresdner Frauenkirche unter der Leitung von Matthias Grünert. Corona-bedingt auch in reduzierter Besetzung, aber mit dem gewohnt warmen und ausdrucksstarken Chorklang.

Schauspielerin Stephanie Stumph wird in diesem Jahr den Zuschauern zu Hause das Adventskonzert präsentieren. Schon lange ist für sie das Konzert aus der Dresdner Frauenkirche ein fester Bestandteil der adventlichen Vorweihnachtszeit, denn als gebürtige Dresdnerin ist sie eng verbunden mit der Frauenkirche und hat viele Erinnerungen an Adventskonzerte aus vergangenen Jahren.

Die Dresdner Frauenkirche strahlte in ihrer Geschichte immer mit hoher Symbolkraft: Als Ruine war sie über lange Zeit ein prominentes Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung. Nach dem Wiederaufbau wurde der Sakralbau als Wahrzeichen wieder zu einem wichtigen Bestandteil des Dresdner Stadtbildes. Heute gilt die Dresdner Frauenkirche als ein Symbol für Versöhnung und das Zusammenwachsen von Europa: Spenden für den Wiederaufbau kamen auch aus Ländern mit schweren Verlusten durch deutsche Kriegsangriffe.

